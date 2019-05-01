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鄭氏宗親要求撤換 Kolas：不會道歉 樂意溝通

2019-05-01 21:44聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院發言人Kolas Yotaka日前透過臉書主張「拒絕殖民史觀，取消中樞祭拜鄭成功」，引發鄭氏宗親不滿，今天發抗議書給行政院長蘇貞昌，要求撤換Kolas。Kolas晚間表示，她向來尊重鄭氏宗親慎終追遠的祭祖行為，也期盼鄭氏宗親尊重台灣原住民族對鄭成功登台的不同史觀，「我們不用互相干擾，讓我們彼此包容即可」，她不會向鄭氏宗親道歉，但非常樂意當面溝通。

Kolas晚間回應表示，台灣是多民族的國家，擁有多元文化，不同的民族應該彼此尊重，她個人向來尊重鄭氏宗親慎終追遠的祭祖行為，也尊重各地方政府為紀念鄭成功舉辦的宗教與文化活動，且從未針對鄭氏家族、地方活動公開批評，「同樣的，也期盼鄭氏宗親尊重台灣原住民族對鄭成功登台的不同史觀」。

「我們不用互相干擾，讓我們彼此包容即可。」Kolas晚間表示，她個人的認同，不容外人扭曲，「我也不會向鄭氏宗親道歉，但非常樂意當面溝通，分享我們不同的想法，也樂於聽取鄭氏宗親的觀點」。她並強調，「以上，仍以我個人身分發言」。

鄭成功來台358周年中樞祭典，上月29日在台南延平郡王祠舉辦，內政部長徐國勇南下擔任主祭官。但Kolas主張「拒絕殖民史觀，取消中樞祭拜鄭成功」，形成中央不同調。

Kolas日前臉書的文章，寫於2019年4月28日，即鄭成功登陸台灣後滿358年前夕，她還強調「在我的休假日，代表我個人的意見，並非代表中樞發言」。不過，仍然引發爭議。

Kolas擔任立委時，2016年3月就在立法院提出質詢。她表示，國民政府來到台灣之後，由「中樞」浩浩蕩蕩祭拜的對象有「黃帝」、「成吉思汗」、「鄭成功」等，年年參拜，數十年來鼓勵媒體報導，教化台灣人民，「我個人認為，就讓這些人物成為民間自然的文化、信仰、宗親活動吧！無須再動用中央政府的資源，讓歷史人物被黨國意識綁架」，「就讓民間與地方政府自由發揮、相互包容、我們彼此尊重即可，畢竟台灣已經是多民族的國家，擁有多文化，絕非只有『中華民族』，我們也不是『炎黃子孫』」。

Kolas在臉書指出，早年黨國統治台灣時期，一心想要「反攻大陸」，1661年來到台灣，鄭成功「反清復明」的「大愛」被加油添醋大做文章，用以教化與洗腦台灣人民；一個單純的鄭氏祖先渡海來台打拚的單一事件，被塑造成足以被「中樞」推崇的愛國事件，還帶頭率領全國人民年年膜拜；大部分的台灣人可能無感，在原住民族眼中，鄭成功有如台灣版的「哥倫布」: 燒殺擄掠、侵奪土地、強迫殖民。

「讀到這裡，您認為這樣的說法過度偏激？」Kolas在臉書說，看看歷史，這些從來都不被編進教課書的歷史都真實發生過，「大家必須接受，我們的確對台灣史有不同觀點」，「中央政府敢於帶頭接受不同的史觀，目標是帶領台灣社會邁向和解」。

Kolas說，她始終想不透，如果「中樞」從未年年祭拜「莫那魯道」，為何以前要年年祭拜黃帝、成吉思汗、鄭成功？黃帝、成吉思汗、鄭成功守護的是哪一片神州？哪一片山河、哪一片土地？誰才是真正守護台灣土地與主權的人？「所以我從出任公職以前、以後、到現在，始終強調，原住民族史觀應該要被尊重」。

「但首先，原住民族應先尊重鄭氏家族慎終追遠的情懷，即便他已經被神格化為信仰，鄭氏宮廟舉行的任何祭典，外人應尊重，地方有關鄭成功的文化活動也應被包容，因為這已經是台灣多元文化的一部分，台灣原住民族若做為台灣這塊土地原來的主人，本該有包容的風度。」Kolas表示，但她堅持主張中樞不該在每一年的4月29日派中央級的官員祭拜鄭成功，「所幸自2017年開始，中樞已停止祭拜鄭成功，也不該再被恢復」。

最後，她在臉書表示，「講出歷史真相，不是為了衝突，是為了和解」，「但求台灣更進步、更茁壯、更像自己」。

行政院發言人Kolas Yotaka日前透過臉書主張「拒絕殖民史觀，取消中樞祭拜...
行政院發言人Kolas Yotaka日前透過臉書主張「拒絕殖民史觀，取消中樞祭拜鄭成功」，引發鄭氏宗親不滿。Kolas擔任立委時，2016年3月就在立法院提出質詢。圖／取自Kolas Yotaka臉書
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