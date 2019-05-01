回黨中央不為蔡英文、卓榮泰而來 羅文嘉又加一個人

2019-05-01 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨今中常會討論總統初選時程，由於部分中常委質疑黨中央在中常會決議前對外宣布時程，不把中常會放在眼裡。為避免外界質疑，民進黨祕書長羅文嘉在常會後的會後轉述前說，當初來黨中央工作時就說了一段話，他不是因為蔡英文而來、也不是為卓榮泰而來，他今天要多加一個，「我不是為了賴清德而來。」

羅文嘉說，「我是為了我們的孩子，以後很長的日子還能夠持續呼吸自由空氣，所以選擇來民進黨工作，希望能跟民進黨跟支持朋友，一起捍衛自由空氣及民主體制，這是我這幾個月來的工作及始終的信念、標準。」

媒體詢問，羅一開頭不是先說中常會提案決議內容，而是發表這段話，且提到「不是為賴清德而來」。羅文嘉說，「這是我個人的發語詞」。

羅文嘉說，3月18日民進黨開始進行總統初選登記至今，黨中央有近150位工作同仁，看到大家還有主席都很認真工作，主席身體不好，最近壓力很大，常看到卓撐著身體在工作，他感受到黨部上下、對黨的付出及焦慮，這焦慮去到地方基層都會問，接下來怎麼辦？初選怎麼辦？身為祕書長要清楚明白解除這個焦慮及解答社會的疑惑。

羅文嘉指出，民進黨經歷多次初選，一定會有競爭，競爭是民主一部分，不用害怕競爭，民進黨有一套和國民黨完全不同，始終堅持的黨內民主機制，大家公平競爭，就可以解除很多競爭，之後把競爭變成團結一致對外，所以對於2020總統大選，爭取勝選是最高目標，但勝選必須在三個前提，是黨內民主機制、團結共識、才能有達成勝選目標，三位一體，包括所有黨內同志都可以很清楚，所以作為黨中央幕僚單位，卓主席跟他，必須捍衛這個黨的民主機制，能夠中立、公正持續進行下去。