暗諷郭？郭董媽給10萬元創業 韓國瑜：媽媽只給我500元

2019-05-01 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘日前在經濟論壇中提及，靠著母親標會的十萬元創業成為首富。高雄市長韓國瑜今天到世新大學演講時主動提及此事，還打趣說「我不好意思講」，十八歲時，媽媽給五百元去讀軍校，開展後半段的人生。

韓國瑜今天重回曾任講師的世新大學，出席「與市長有約」系列活動演講，分享自己人生各種階段的歷程。他提到，自己在十八到廿四歲，因為不知讀書目的何在，所以非常不用功，才跑去讀軍校。也因軍隊生活嚴謹，當兵讓他的視野打開，生命產生變化。

韓國瑜昨天與郭台銘同台經濟論壇時，聽到郭透露把媽媽標會來的十萬元，拿去創業，如今成為全台首富，韓今天透露「我在旁邊都不好意思講，我十八歲時媽媽給我五百塊錢，去讀軍校」，現場頓時哄堂大笑。

韓國瑜回憶，當時他拿著五百元，從台北一路到高雄鳳山，穿著軍服開展後半段人生。進入部隊後視野完全打開，他才了解到自己是多渺小的個體，也因此更熱愛自己的國家，認識團體生活、培養膽試，又深感自己所學不夠，才決定奮發圖強。

韓國瑜在演講中拿郭台銘與自己對比，被解讀有隔空叫陣意味。韓國瑜會後堵訪時解釋，郭台銘是去創業，所以需要錢；他是去讀軍校，不必花錢，連坐火車都是政府出的；是母親擔心他在外沒有錢，才在他身上放五百元，兩者不同。

外媒報導，郭台銘已前往白宮參加一項會議。韓國瑜則說，只要他能為兩千三百萬人謀福利，當然樂觀其成。不光是郭台銘，任何人能幫台灣多一分厚植實力，多搶訂單、多賺錢、多創造就業機會，他都要拍雙手贊成。因此，若郭台銘進了白宮，為台灣國際生存空間、經濟發展提供更好幫助，希望他順利成功。