獨／祭鄭成功中央不同調 鄭氏宗親要求撤換政院發言人

2019-05-01 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



鄭成功來台358周年中樞祭典上月29日在台南延平郡王祠舉辦，內政部長徐國勇南下擔任主祭官，而內政部長已兩年未南下，行政院發言人Kolas Yotaka之前並透過臉書主張「拒絕殖民史觀，取消中樞祭拜鄭成功」，形成中央不同調，而Kolas發文又引發鄭氏宗親不滿，今天發抗議書給行政院長蘇貞昌，要求撤換Kolas。

台南市政府從民國35年起，每年由官方舉辦延平郡王祭典，民國五52年起行政院更改為中樞祭典，由內政部長擔任主祭，直到前年內政部表示，為落實地方自治，未來由地方首長擔任主祭，內政部長也打破數十年慣例未南下，改由當時的台南市長賴清德主祭。

當時各方解讀，政府態度改變應該與原住民多次反映有關，即認為鄭成功屠殺原住民，不應舉辦中樞祭典；加上總統蔡英文上任後發動原住民轉型正義，內政部因而有不同作法。

之後兩年內政部長都未南下，去年世界鄭氏宗親總會長鄭傳興還因此抗議未出席祭典，揚言如果部長再不南下主祭，鄭氏宗親將全面退出祭典，另在鄭氏祖廟裡舉辦祭典。

但今年經過溝通，徐國勇同意南下，對外並稱他也是鄭氏的親戚，鄭成功是台灣歷史重要一頁。

行政院發言人Kolas Yotaka則在之前透過臉書，對中樞祭拜鄭成功表示反對，指國民政府來台之後，由「中樞」祭拜的對象有「黃帝」、「成吉思汗」、「鄭成功」等，年年參拜，歷史人物被黨國意識綁架。

Kolas表示，鄭氏宮廟舉行的祭典，外人應尊重，地方有關鄭成功的文化活動也應被包容，因為是台灣多元文化的一部分，但是她主張中樞不該每年派中央級的官員祭拜鄭成功，她還強調，這是她在休假日的發言，代表個人的意見，並非代表中樞。

台南鄭氏祖廟管理人鄭昭明今天則發文給行政院長，表示Kolas發表不當言論、歪曲事實，並挑起民族對立，侮辱民族英雄鄭成功，鄭氏宗親表達嚴重抗議，要求撤換外，Kolas還要公開道歉。

抗議書中表示，鄭成功一生為台灣而生，也為台灣而死，358年前鄭成功帶領明軍驅逐佔據台灣38年的荷蘭，收復台灣，鄭氏三代經營台灣方有今天台灣發展的基礎，台灣人民敬仰英雄的精神而尊稱開山聖王，這是不容否認之事實。