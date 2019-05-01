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獨／祭鄭成功中央不同調 鄭氏宗親要求撤換Kolas

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蔡總統：理念相同國家會給我們支持

2019-05-01 20:17聯合報 記者林敬殷╱即時報導

美國聯邦參議院一致通過「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案，蔡英文總統稍早透過臉書表示，證明我們跟美國的夥伴關係越來越穩固。除了感謝美國國會對台灣的支持，蔡總統還說，美國對台灣的支持，告訴我們一件事，就是只要我們展現守護台灣、守護民主的決心，理念相同的國家們，一定也會給我們最大的支持，一起維護區域的安全與穩定。

蔡總統說，她今天接見了模範勞工、視察警消海巡及空勤人員醫療照護方案實施的情況，也去淡水，跟許多鄉親好朋友面對面交流。

蔡總統進一步說，忙碌的一天，外交事務也有進展！美國聯邦參議院一致通過「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案，證明我們跟美國的夥伴關係越來越穩固。

她表示，今年是「台灣關係法」立法40週年，美國國會用實際的行動，來支持台灣。她也說明這項友台決議案的內容：重申台灣關係法與六項保證、落實台灣旅行法，鼓勵美台官員互訪、重申美國總統應依法常態性軍售台灣、呼籲美國國務卿支持台灣有意義參與國際組織、探索與台灣擴展與深化雙邊經貿關係機會。

蔡總統謝謝美國國會長久以來對台灣的支持，力挺台灣捍衛主權、協助維護台海安全，美國對台灣的支持，告訴我們一件事，就是只要我們展現守護台灣、守護民主的決心，理念相同的國家們，一定也會給我們最大的支持，一起維護區域的安全與穩定。

美國聯邦參議院一致通過「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案，蔡英...
美國聯邦參議院一致通過「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案，蔡英文總統稍早透過臉書表示，證明我們跟美國的夥伴關係越來越穩固。照片翻攝自總統臉書。
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