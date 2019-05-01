朱突關閉臉書遭揣測退選 前幕僚「不可能啦」

2019-05-01 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



卸任後投入2020總統大選的新北市前市長朱立倫，今天凌晨突然關閉臉書、Instagram、LINE等官方帳號，引發外界揣測是否有重大決定，甚至有人猜測朱是否要退選，朱的前幕僚聞訊回應「不可能啦」，更語帶玄機表示「大位不以智取」，透露朱仍會按照自己步調持續選戰。

朱立倫自宣布競選後，積極經營社群媒體，臉書與IG除了拍攝影片、製作懶人包外，也持續開直播，但面對高雄市長韓國瑜在黨內人氣一枝獨秀，今天甚至有民調結果顯示朱的支持度大幅落後，朱立倫今天突然關閉臉書、IG等官方帳號，外界不免揣測朱是否可能退選。

朱立倫今天「神隱」，朱立倫辦公室也僅表示，明天將由朱立倫親自說明。多名曾跟著朱立倫打天下的前幕僚，接到記者詢問都表示「不清楚原因」，過聽到外界揣測朱是否退選，直說「不可能」，還要記者「放輕鬆」。

一名前幕僚說，現在國民黨內紛紛擾擾，還「有得玩」，朱立倫不可能退選，該名幕僚認為「大位不以智取」形容國民黨內初選的狀況，認為有時機關算盡也可能徒勞無功，不如做好自己、靜觀其變，並指朱立倫應該會按照自己步調持續選戰。