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蔡總統要求卓榮泰撤選務時程？ 民進黨澄清：絕無此事

2019-05-01 19:02聯合報 記者林敬殷╱即時報導

民進黨稍早發表聲明指出，部分媒體報導蔡英文總統要求民進黨主席卓榮泰就初選時程撤案一事，內容並非事實，絕無此等情事，請勿以訛傳訛。

民進黨中常會今天原本提請討論總統初選時程的討論案，後經中常委決議改為報告案。有媒體報導，為了這個提案，蔡總統兩次約見卓榮泰要求撤案，但卓都予以拒絕。

對於上述報導，民進黨稍早發表聲明否認。

民進黨卓榮泰中常會
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