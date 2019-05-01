辦不辦扁案？ 法務部長：尊重醫囑

2019-05-01 19:37 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



陳水扁預告5/9將出席公開活動，再次踩紅線？（photo by網路截圖） 分享 facebook 「陳水扁違法當網紅，法務部辦不辦扁案？」立法院1日審查監獄行刑法修正草案，國民黨立委吳志揚追問，瑞士司法部門是否來函，要求說明扁案審理進度？法務部部長蔡清祥證實，確實有收到來函，目前已轉給檢察機關，要求依法處理。

「扁案還有3億鉅款在瑞士銀行，已扣押11年之久。」吳志揚質疑扁案何時要繼續審理？蔡清祥說這應由法院決定，法務部、檢察機關無法說明。針對陳水扁保外就醫的爭議，「不應從事與醫療無關之行為。」吳志揚質疑法務部是為陳水扁開大門。矯正署署長黃俊棠回應，保外就醫多次展延是尊重醫療、參考醫囑。

「陳水扁預告5/9將出席凱達格蘭基金會募款餐會，」國民黨立委沈智慧表示，此舉嚴重踩紅線，法務部會派人抓嗎？蔡清祥回應，會嚴格監看陳的行為，若違反「4不原則」會提醒他。沈智慧說，「提醒？司法不要為權貴服務。」蔡清祥說，5/9會依法行事。

「別讓扁案再次撕裂台灣，」民進黨立委柯建銘還未質詢官員，反而先批評沈智慧說，特別費已除罪化，扁案應秉持包容的心，「阿扁不應該當台灣政治的提款機」，柯建銘說，初選症候群和消費阿扁都不是正常社會發生的事情，阿扁發表談話屬言論自由，他呼籲藍營應實現歷史轉型正義，別再追打扁案。

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