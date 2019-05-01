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影／蔡總統拜淡水媽祖 群眾擠爆老街

2019-05-01 18:50聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

蔡英文總統下午參拜淡水「清水祖師廟」與「淡水媽祖廟」（福佑宮），隨後在「淡水老街」與地方人士互動，支持群眾夾道歡迎高喊「挺小英，顧台灣」（台語），將老街擠得水泄不通。

蔡英文總統（右）下午參拜「淡水媽祖廟」（福佑宮），獲得廟方致贈媽祖公仔。記者蘇健...
蔡英文總統（右）下午參拜「淡水媽祖廟」（福佑宮），獲得廟方致贈媽祖公仔。記者蘇健忠／攝影
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蔡英文總統（中）下午參拜淡水「清水祖師廟」，隨後在「淡水老街」與地方人士互動，支...
蔡英文總統（中）下午參拜淡水「清水祖師廟」，隨後在「淡水老街」與地方人士互動，支持群眾夾道歡迎高喊「挺小英，顧台灣」（台語），將整個老街擠得水泄不通。記者蘇健忠／攝影
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蔡英文總統下午參拜淡水「清水祖師廟」與「淡水媽祖廟」（福佑宮），隨後在「淡水老街...
蔡英文總統下午參拜淡水「清水祖師廟」與「淡水媽祖廟」（福佑宮），隨後在「淡水老街」與地方人士互動，支持群眾夾道歡迎高喊「挺小英，顧台灣」（台語），將整個老街擠得水泄不通。記者蘇健忠／攝影
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淡水老街蔡英文
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