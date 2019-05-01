綠總統初選時程522後定案 賴清德：我接受

2019-05-01 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨中常會今天決議，授權「五人協調小組」持續協調至5月22日，待5月22日立委初選公告後，再進行政見會及民調。至於民調執行方式、時間等各項事務性協調，待5月22日中執會通過後才會定案。換言之，原先黨部提出的相關初選時程並未於今天通過。

行政院前院長賴清德稍早發聲明指出，感謝黨中央對民主機制的堅持，並且認同民進黨秘書長羅文嘉強調的勝選三前提，「黨內民主機制、團結共識、才能達成勝選目標。」

賴清德說，他接受黨中央今天所提出關於初選的規畫期程，會堅定的一步一步走下去。