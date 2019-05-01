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蔡總統：地基已打好開始建設 我需要時間

2019-05-01 18:14聯合報 記者施鴻基╱即時報導

行政院前院長賴清德昨天才到淡水 ，蔡英文總統今天也到淡水清水巖上香，拔樁意味濃厚。 他以房子打地基比喻為國家建設，認為最艱苦的時候已經過去，接下來要開始建設，但她需要時間。

蔡總統先到清水岩上香，然後逛清水老街。內政部長徐國勇、立委呂孫綾、余天和市議員鄭宇恩等人陪同。

光「執政需要時間」蔡總統就連續講了三次，似乎可見他對連任的殷切期望。

蔡總統說，這三年來執政真的很困難，但是最艱苦的時間已經過去，就像拆除一棟老房子要先打地基，打地基的時候總是會特別吵「聲音很吵雜，灰塵特別多，大家也會覺得很紛擾」，但打完之後才能建設，讓台灣跟過去不一樣，應該做的改革也會繼續下去。

她說，只要給她足夠的時間，房子就會一層一層的蓋上去，蓋一個又大又實用又好看的一棟大樓。

「大家應該覺得我們執政的節奏和腳步越來越快」蔡總統說，執政團隊已經非常熟練，面對問題很快解決。就像淡江大橋經過七次流標，她覺得不能再繼續下去，要求行政院解決，今年已經動工，「現在的 執政團隊真的是很有效率，解決問題越來越快，國家的整個局勢是一直在上升」。

她承認當前執政遇到很大的挑戰，但只要一件一件把政績做出來，大家就都會有感。就像今年擴大税額在2016年執政就已經開始推，去年送進立法院，今年實施才看到效果。所以從打基礎到能夠看見執政的成效，確實需要很長的時間， 但會讓大家看到執政團隊是有效率、負責任、願意承擔責任 承的團。

蔡總統說，今年很多國家的經濟成長都被下調，但是國際貨幣基金却卻認定台灣會上揚， 因為國內有前瞻計畫，還有創新都獲得肯定，導致外資不斷進來，台商回流，都是前陣子修改不適合的法令，提供友善投資環境的結果，大家預測台灣下半年的經濟情勢會越來越好，所以大家要對執政的成效有信心。

她説，執政面臨的挑戰很多， 但是政治面臨的挑戰更多。尤其中國的威脅越來越大，但是過去兩三年來她沒有退讓過，始終捍衛台灣、堅守主權。今年初她拒絕一國兩制，要求國軍堅守海峽中線。

蔡總統說，台灣和許多國家密切合作，被認為是印度太平洋地區和平最重要、而且不可或缺的戰略夥伴，現在國際對台灣的支持最高，就是兩三年來努力的結果。但是就是有些人面對壓力的時候會退縮，但是無論如何她都會堅守主權、堅守民主。

蔡總統不斷表示她需要時間。記者施鴻基／攝影
蔡總統不斷表示她需要時間。記者施鴻基／攝影
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