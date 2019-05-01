無法接受一國兩制 宋楚瑜文膽「職業倦怠」請辭

2019-05-01 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



親民黨主席宋楚瑜日前出訪中國大陸並接受陸方官媒專訪，專訪內文指出，中國大陸和台灣均屬中國，並同意中國國家主席習近平所提議，兩岸應對一國兩制進行政治協商，引發爭議。親民黨文宣部主任、負責對外發言的台北市議員黃珊珊昨天請辭黨職。過去擔任宋楚瑜文膽的文宣部副主任吳崑玉，也在4月離職，引發聯想。吳崑玉今透過臉書表示，不想傷害老東家，離職主因是職業倦怠。

吳崑玉指出，今年一直有離職的打算，後來決定辦完黨主席與全國委員選舉，換屆換代後離開。他在4月1日提辭呈，黨主席宋楚瑜慰留，讓他放假一個月。「但我還是想去賭賭我的第二人生。於是在4月中退了群組、清空辦公室，到處鬼混，還滿開心的。」

吳崑玉強調，離開總有千百種原因，萬年副主任也幹十幾年了，情感一直都在。並澄清「意見不合根本不算新聞，」他從小就是個不聽話不受管的小屁孩，連父母都頭痛，「老闆能容忍我沒大沒小到現在，也是很不容易的了，心中除了感謝，還是感謝。」

吳崑玉也說明，他對中國大陸的人民沒有惡感，還有很多好朋友；自己也對中華文化還頗為喜愛，詩詞歌賦還背得挺熟；信口捻來不是毛澤東，就是孫子兵法。但他就是無法接受「一國兩制」這種擺明騙小孩的東西，「民主和威權是無法相容的，連談都很難談的。」

吳崑玉認為，民主與威權的差異，就是現階段兩岸無法統一的主因。他天生自由派鳥人，那天被威權統治，不被弄死，也鐵定被送去「再教育營」，怎麼會支持誰去談一個形同自殺的統一方案？對於媒體詢問，他只想說「I am free! 每天開開心心，笑看天下，人生足矣。忽地頓開金繩，這裡扯斷玉鎖，如今方知我是我。」

吳崑玉說，一直深感自己是一個被政治禁錮的諧星，是一個在親民禪寺掛單的遊方和尚，是一個被迫放下槍，拿起筆，討口飯吃的偽文青。現在他解放自己，不想再成為誰的家臣，他的個性其實不那麼適合政治圈。但他仍願意跟任何人合作，不論政治、商業、或各種行業，只要能讓這個社會，每天前進一點點，跟上時代的腳步。」