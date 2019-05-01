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吳王會沒有預設主題 王金平：我本來就參選到底

2019-05-01 17:53聯合報 記者張弘昌╱即時報導

前立法院院長王金平，今天下午拜訪大溪老街店家，以及參拜普濟堂關帝聖君時，再度對外表達，參選到底的決心。王金平表示，吳王會時，沒有預想要談什麼，要看看他問什麼，我再來答什麼。

對吳王會是否將表達什麼意見？王金平說，會表示一點意見，什麼意見，要看看他問什麼問題，我們再來處理。如果大家相信我是公道伯的話，我講的話，應該是符合公道的原則。

王金平今天下午到大溪老街，拜訪知名豆干及賴媽媽豆花店，還坐下與遊客、地方人士一起品嘗豆花。媒體詢問吳王會是否會被勸退或參選到底，王金平強調，那當然是參選到底，本來就參選到底。

王金平表示，昨天一大早就到南投仙佛寺參加齋天大會盛典，人都在中部，因此沒有去參加馬英九論壇。媒體再問及郭台銘去見川普看法？王金平表示，很好好啊，他可能是為了他在威斯康辛投資問題，或者幫中美貿易衝突問題盡一點心力，希望能夠幫上忙，讓中美貿易大戰，能夠早日停歇下來。

針對吳王會，會談些啥麼？王金平表示，目前都還沒有，看他問什麼問題，我再答什麼問題。媒體問是否談全民調、辯論、政見發表等初選辦法？王金平表示，明天再說，不過基本上我都尊重黨中央提名辦法，黨中央怎麼規劃，我們就怎麼遵守；提名辦法還沒出來以前，當然大家跟我一樣，都可以表示一點意見。

媒體追問，有沒有說要勸退什麼，或者你是公道伯，要怎麼樣做一個最公道的初選辦法或建議？王金平表示，大家相信我公道的話，我談的或表述，應該是符合公道原則，我明天會講。

王金平排訂將到大陸參訪祭祖問，媒體詢問行程安排事宜。王金平表示，此行還是以返鄉祭祖為主，其他大概就是會見台商、台青。大陸那方面，當然每一個立法委員都會以禮相待，怎麼樣的一個互動，現在我們還沒有一個既定行程，客隨主便，他們安排怎麼樣，我們就參加怎麼樣。

對宋楚瑜主席去大陸同意兩制台灣案，造成很大漩渦看法？王金平表示，我不清楚他真正講什麼，前後我都不知道，有的時候有講，有的時候沒講，所以現在我也很難置評，不過，有時候他應該也會出來證實他怎麼講，現在我沒有辦法評論。

王金平到大溪老街拜訪店家後，也到大溪普濟堂參拜關聖帝君。王金平表示，他向關公祈求國泰民安、風調雨順，祈求眾生都能過一個平安喜樂的生活，祈求台灣經濟都能發展，社會安定、國家安全。

前立法院院長王金平（右）今天下午，拜訪桃園大溪老街店家採買大溪特產，店家贈送他參...
前立法院院長王金平（右）今天下午，拜訪桃園大溪老街店家採買大溪特產，店家贈送他參拜寺廟禮盒。記者張弘昌／攝影
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前立法院院長王金平（前排右1）今天下午，拜訪桃園大溪老街店家採買大溪特產，店家贈...
前立法院院長王金平（前排右1）今天下午，拜訪桃園大溪老街店家採買大溪特產，店家贈送他參拜寺廟禮盒。記者張弘昌／攝影
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王金平大溪老街
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