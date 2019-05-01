2020備戰？柯文哲訪日將訪福島、拜會岸信夫

2019-05-01 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



儘管尚未鬆口是否要參選2020，不過私下動作頻頻的台北市長柯文哲，確定本月底將出訪日本，如今行程曝光。根據北市府規劃，柯文哲將於23日至26日訪日，一連走訪東京、富山、福島、宮城等四個城市，不僅會出席2019台日觀光高峰論壇外，還將到福島，參訪災後重建狀況。

柯文哲這趟訪日是應駐日代表謝長廷的邀請，此行最重要的目的就是參加在富山市舉辦的2019台日觀光高峰論壇，預計還將拜訪東京都知事小池百合子、首相安倍晉三的胞弟、眾議員岸信夫等人。

根據北市府安排，柯文哲訪日4天行程，還將參訪磯子火力發電廠，了解日本能源政策佈局，並出席東京台灣工商會晚宴，隨後還將搭乘新幹線到福島，參訪福島縣災後重建南相馬市、消防防災中心，以及宮城縣災後重建石卷市、南三陸町。

近柯人士表示，柯文哲這趟去日本最重要的目的就是宣傳觀光，會去福島主要是想了解日本災後重建的狀況，且南相馬市、石卷市等，都是當時311大地震死傷最嚴重的城市，台灣也在311震災捐了不少錢，因此柯文哲以中華民國首都市長去參訪，也是想要鼓勵日本人來台北觀光。

值得注意的是，過去從未對台灣核能等能源政策有太多意見的柯文哲，這趟和安排參訪磯子火力發電廠。近柯人士表示，該發電廠位在橫濱，被稱為全球最環保的火力發電廠，距離東京並不遠，這次去也是想要了解何謂「乾淨的煤」，日本人怎麼敢在距離首都這麼近的地方興建發電廠，這也符合柯文哲過去「用科學證據說話」的一貫態度。

此外，柯文哲也將拜會東京都廳、東奧組委會，打算爭取2030亞運在台北舉辦。幕僚表示，對於爭取亞運一事，目前已送件，不過還在台灣內部作業中，這趟是要順道表達台北市爭取亞運的決心。