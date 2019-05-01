朱立倫關閉臉書及IG 侯友宜：朱也要走自己的路

2019-05-01 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市長侯友宜今率隊前往土城抽水站，視察新北市防汛整備情形，同時主持「新北偵水志工」成立授旗儀式，針對新北市前市長朱立倫關閉臉書、IG等社群媒體，侯表示，每個人都有自己的想法，朱立倫也要走自己的路，因此，他採取的每個步驟應該都有自己的想法，所以要尊重他，並給他加油打氣。

「噢，我都不知道他臉書關閉了」，侯友宜說，過去朱立倫是個非常有能力且在工作經驗上非常豐富的好市長，不管是在桃園市還是新北市都立下很多市政的建設，我們都期待這樣有經驗及長才，且能夠治理市政的好市長，有一天能夠兼具更多的責任，為中華民國服務。

侯說，我一直希望他走自己的路，每個人有每個人的想法，侯友宜走侯友宜自己的路，朱立倫也要走自己的路，但是，路再怎麼走，都是要為中華民國承擔責任，祝福他也替他加油打氣，所以，他採取的每一個步驟，應該都有他自己的想法，這些想法我們都給予尊重，給他支持、加油打氣。