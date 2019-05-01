考試委員砍成3人 藍智庫批破壞憲政

2019-05-01 16:35 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



立法院擬將考試院委員人數大砍，台灣競爭力論壇1日痛批立法院是在破壞五權憲政體制。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 立法院擬將考試院委員人數從19人大砍為3人，引發外界質疑要架空考試院。台灣競爭力論壇1日痛批立法院是在破壞五權憲政體制，而考試院被砍的理由是節省經費，但自從蔡英文上任以來，成立了年改會、促轉會等單位，花費的經費超過1億，砍考試院只是挖東牆補西牆。

立法院上個月11日初審通過考試院組織法修正草案，將考試委員由19人減為3人，任期也由6年改成4年，全案將送黨團協商。對此，考試院長伍錦霖日前表示，委員人數被砍恐是勢在必行，但他仍將提出修法意見，請立法院手下留情。

台灣競爭力論壇指出，考試院是為避免政府濫用私人、確保文官中立而存在的單位。立法院以省錢為由大砍考試委員名額，但從蔡政府上任以來，年改會、促轉會、黨產會、長照小組等單位如雨後春筍般出現，動員超過500名人力及1億元的經費，質疑政府縮減考試院，根本是為挖東牆補西牆。

「考試院動刀後，難保監察院不會跟著被砍，政府是在破壞憲政體制。」台灣競爭力論壇表示，每次民進黨執政，相關議題就會被拿出來討論，而此次考試院若真的被動刀，監察院恐就是下一個被架空的對象，呼籲蔡政府好好拼經濟，不要再搞政治鬥爭，否則明年總統大選就要被選民淘汰。

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