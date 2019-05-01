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扁家不法資產 北檢：已執行罰金、不法所得約10.8億元

2019-05-01 16:29聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

前總統陳水扁。圖／翻攝陳水扁臉書
前總統陳水扁。圖／翻攝陳水扁臉書
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檢方全力追討扁家不法資產，除海外尚有瑞士凍結的帳戶外，就陳水扁所涉龍潭案、南港展覽館案、元大併復華案經法院判決確定的部分，台北地檢署迄今已執行罰金、不法所得合計約10.8億元。

北檢表示，扁案欲執行的部分，包括犯罪所得沒收、併科罰金。目前已執行龍潭案、南港展覽館案、元大併復華案，罰金部分有6.3億，另不法所得約有4.5億，合計約10.8億元已執行完畢。

北檢指出，這10.8億來自扁家從瑞士匯回的「海角七億」、瑞士司法部匯還元大行賄的2億，加上執行科變賣扁家寶徠豪宅一戶1.3億及扁珍的存款等。

扁案最早是由最高檢特偵組查辦，特偵組「熄燈」前，一直盼能追回全部海外黑錢，但未如願。特偵組解編後，先前查扣扁家購買的海外基金、股票動產變賣全部造冊，點交給台北地檢署接管。由於變現還財於國家業務，牽涉國際認證、鑑價等複雜程序，案子尚未結案。

陳水扁所涉案件，已判決確定須執行沒收部分北檢都已執行。至於高院停止審判案件，當時特偵組所扣物品，部分仍在查扣中，等判決確定再執行。

當年特偵組追討陳水扁海外不法所得，針對龍潭案、南港案、國務機要費案以及二次金改等案已判決定讞部分，應執行不法所得及罰金合計10億1311萬9004元。

扁家陸續將「海角7億」匯回，包括龍潭案、南港案及國務機要費等案的海外不法所得，包括美金、瑞士法郎、英鎊、歐元、日圓等外幣現金，以及49檔以外幣計價的債券、股票、存託憑證、ETF等有價證券，總計美金2261餘萬元（折合新台幣約6億8986萬元），已於2010年5月陸續匯回最高檢指定帳戶。

此外，2015年4月間，瑞士最高法院駁回前總統陳水扁之子陳致中異議，瑞士檢方據此把當時凍結中與元大併復華案有關的不法所得674萬美元資產（約計台幣2億元）匯回最高檢察署指定專戶。截至2015年4月30日，由瑞士檢方凍結的扁家不法資產僅餘台幣3億元，我國檢方將持續追討。

瑞士特偵組陳水扁
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