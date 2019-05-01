瑞士來函催促重審扁案？高院：只收過北檢的函文

2019-05-01 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



前總統陳水扁家族「海角七億」涉洗錢，遭瑞士檢方凍結3億多元長達11年，根據鏡週刊今天報導，瑞士司法部已透過司法互助管道送達函件給法務部，詢問扁案審理進度。高院今天表示，只在今年初收到台北地檢署的函文，之後再也沒有收到類似函文，針對沒收部分，陳水扁3件刑案均沒有受理沒收。

陳水扁2015年1月以罹失智、尿失禁等疾病「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」為由，獲保外醫治，而他在法院的5大案件都暫停審理。據了解，在高等法院停審的案件包括國務機要費案、二次金改收賄洗錢案、教唆偽證案，其餘2件則在台北地方法院。

法務部長蔡清祥證實去年12月有收到瑞士來的函件，已經轉高院處理。高院今天表示，陳水扁的刑案中，二次金改案自2015年8月31日裁定停審，至今已4年；國務機要費案自2016年4月21日裁定停止審判，至今也滿3年；教唆偽證案則停審最久，自2014年1月28日裁定停止審判至今，已經滿5年。

高院表示，扁案停止審判期間，已依規定發函詢問監獄、醫院，調查陳水扁停審原因是否已經消滅，但根據回覆，陳水扁的身體狀況並沒有新的變化，至於是否恢復審判，則屬於審判核心，是合議庭的權責。

另外，是否接到瑞士函件詢問開庭進度，高院表示，今年1月僅收到台北地檢署來函詢問開庭進度，之後就未收到法務部等檢察機關的函文。