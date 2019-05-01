施壓蔡英文 WHO宣達團提兩訴求

2019-05-01 14:32 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



圖說：WHO宣達團呼籲朝野儘速通過協議以台灣名義加入WHO。（photo by 吳婉瑜台灣醒報） 分享 facebook 「立法院朝野應盡速通過決議，支持以台灣名義加入WHO！」2019台灣加入WHO宣達團1日舉行記者會，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃等人出面，呼籲總統蔡英文盡速召開國際記者會，向國際展現台灣團結的力量。

加入WHO最佳時機

「台灣在去年、前年都沒接到WHA邀請函，」蔡明憲表示，衛福部今年也尚未接到邀請。面對中國打壓，但包括美國參眾兩院都盼台灣被邀請加入WHA，歐盟也表態支持台灣加入。反觀我國立法院朝野立委尚未通過決議案，他呼籲台灣團結一致對外。

衛福部長陳時中在場回應，台灣致力加入WHA最早推出「有意義的參與」前兩年精確表達「台灣需要WHO，WHO也需要我們」近兩年台灣改變角色，從受惠者轉為幫助者，打出「TAIWAN CAN HELP」台灣優良的醫療體系、經驗、防疫、健保 衛生預防等方面皆有傲人成績，盼全民一心加入WHO。

韓國行，台灣不行？

「韓國可以為何台灣不行？」前副總統呂秀蓮舉愚公移山故事，形容台灣加入WHO的艱辛過程，中國花23年將台灣排除在外，但依目前情勢來看，許多國家對中國產生反感，新八國聯軍儼然成形。呂秀蓮質疑，在各界期待之下，無法置信民進黨已經全面執政。

立委林昶佐表示，台灣要一個平等有尊嚴、不屈服、不退讓的談國際空間，目前有越來越多沒有邦交的國家支持台灣加入WHA，現在申請加入就是最好的時機。

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