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老將又落馬！民進黨六連霸立委葉宜津初選落敗

呂諷刺初選君子對抗天子 賴清德：民主原則定要把握

2019-05-01 14:03聯合報 記者邵心杰╱即時報導

行政院前院長賴清德今天中午出席海東國小女壘隊成軍，遇上支持者要求簽書。記者邵心杰...
行政院前院長賴清德今天中午出席海東國小女壘隊成軍，遇上支持者要求簽書。記者邵心杰／攝影
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針對前副總統呂秀蓮稱民進黨內總統初選是「君子對抗天子」之戰，這是一場不對稱的戰爭。行政院前院長賴清德今天中午出席海東國小女壘隊成軍儀式受訪說，民主的精神很重要，台灣的民主得來不易，民進黨的民主也是許多民主前輩好不容易打下的基礎。所以，民進黨如果要持續贏得國人的支持，民主的精神絕對不能放棄，民主的原則一定要把握得住。他說，他相信呂副總統跟全國很多民眾一定都抱持同樣的想法。

面對登記參加初選以來，紛爭不斷，他表示，其實他在決定登記參選民進黨內初選的時候，就預期會碰到各種困難，但是也一如他之前跟社會大眾報告，他會將每一個挑戰當作是淬鍊，每一個波折當做是鍜鍊，經由每一個困難、波折增加自己的意志力，能夠讓自己走得更穩、更遠，也能夠承擔更多責任。

賴清德中午受邀出席海東國小女壘隊成軍儀式，校方指出，海東國小向來以體育社團著稱，當年的巨人少棒就是海東國小最著名體育校隊，另早年足球隊也曾代表國家到外國參加國際性的比賽。

校長指出，海東國小的TEEBALL隊已成立8年，成績也相當不錯，比賽時男女選手都須出場，女選手的實力經常是比賽關鍵，鄰近的土城高中女壘隊也在學校附近，因此才會籌設這支隊伍。

另有熱心家長因為家中本身就是製乍運動球具，贊助女壘隊的捕手護具、頭盔、球棒手套及守備的面罩，有了這些球具，女壘隊如虎添翼。安南區體育會等贊助球衣，各界紛紛慷慨解囊。

賴清德期許學生能好好享受運動，藉此學習運動、團隊精神及克服壓力。記者邵心杰／攝影
賴清德期許學生能好好享受運動，藉此學習運動、團隊精神及克服壓力。記者邵心杰／攝影
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民進黨賴清德
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