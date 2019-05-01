招兵買馬備戰2020？ 柯P將海選發言人

2019-05-01 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



2020總統大選升溫，對於是否參選的話題，台北市長柯文哲日前受訪時，引用織田信長「天亮、下雨、出兵」，強調現在時間還沒有到，要大家稍安勿躁。不過儘管柯文哲說自己還在「日觀天象」，不過不僅柯文哲的LINE官方帳號今天卻是悄悄重新啟動，如今更傳出北市府有意再度引進「海選機制」，海選北市府發言人等機要職缺，被外界解讀是要為2020「招兵買馬」。

對此，北市府副發言人柯昱安證實確有此事，細節、名額都還在規劃中，預計最快5月底前正式對外告，也希望號召有意從政的年輕朋友可以加入北市府的行列。

近柯人士表示，柯文哲之前在走大甲媽祖的時候，就曾說過想要對外招募海選機要，希望可以幫市府「納新血」，經過盤點職缺後，發現還有6個機要職缺，不過實際要對外招募多少人，目前還在討論。

值得注意的是，北市府發言人劉奕霆在接任觀傳局長後，業務相當繁重，為了讓劉奕霆可以專心局處業務，這次開出的海選職缺中，也包括北市府發言人一職。

近柯人士表示，要出任北市府發言人，除了一定要有公關媒體經驗外，也希望可以對時事快速反應，熟悉公共事務等。

實際上，北市府近來積極招兵買馬，不僅找來時任高雄市議員參選人蔡宜芳擔任社會局機要，前教育部長鄭瑞城的女兒鄭立芝也從文化局機要，調到市府11樓的秘書處協助管理柯文哲的twitter。