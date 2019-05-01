為韓國瑜寫書後翻臉 黃光芹：殺手陸續出現致我於死

2019-05-01 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



資深媒體人黃光芹（左）在廣播節目專訪高雄市長韓國瑜（右）。圖／「POP搶先爆」提供 分享 facebook 資深媒體人黃光芹為高雄市長韓國瑜執筆《跟著月亮走》一書，卻爆出市長夫人李佳芬拿走150萬版稅，但李回應只領到70萬，版稅問題也讓黃光芹與韓國瑜夫婦撕破臉；黃也在臉書有感而發「就把我埋了吧！殺手陸續出現，左一刀、右一斧。他們彼此教戰，研究致我於死的方法。」

黃光芹因150萬版稅槓上韓國瑜夫婦，引發各界議論，黃後來也遭韓粉攻擊出書是騙錢沾光，歷經多日風波，黃光芹日前又在臉書寫下感言，用詩詞方式表達內心情緒和感受。

她寫道，「就把我埋了吧！殺手陸續出現，左一刀、右一斧。他們彼此教戰，研究各種致我於死的方法。他們各司其職，撥土、挖墳，好不熱鬧。來吧！那就來吧！我只剩這一口皮囊。」

「多少日子過去，路人行經那亂葬崗，以為墓碑上刻的都是真理。於是他們憤憤不平，打算開棺鞭屍。沒想到，那一口口棺材打開，裡頭竟然空空如也!而他們想埋葬的那個人，竟然如閒雲野鶴般，赤著脚，在鄉間行走，毫髮無傷。」

此文一出，許多黃的親朋好友紛紛留言幫她打氣加油，「好好的。生活最重要。必要時暫時戒斷臉書。看陽光與樹，別看人了。」「堅持下去，對抗平庸的邪惡，早晚會看到他們的覆滅。千萬不要自己先垮了，為你們全家人加油！」