初審通過 旅宿業者未依法辦責任投保最高處50萬罰鍰

2019-05-01 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



立法院交通委員會今審查「發展觀光條例第五十七條條文修正草案」，經討論後，通過初審條文，提高觀光旅館業、旅館業、觀光遊樂業及民宿經營者，未依規定辦理責任保險者罰鍰金額，從原先處以新台幣3萬元以上、15萬元以下，增加為3萬元以上、50萬元以下。

針對立委鄭寶清等18人提案修正發展觀光條例第五十七條，提高觀光旅館業、旅館業、觀光遊樂業及民宿經營者，未依規定辦理責任保險者罰鍰金額，今在立院交委會上應交通部建議文字通過，未依第三十一條規定辦理責任保險者，處以新台幣3萬元以上、50萬元以下罰鍰，主管機關並應令限期辦妥投保，屆期未辦妥者，得廢止其營業執照登記證。

交通部常務次長祈文中表示，現行條文提到除處以罰鍰外，得以廢止其營業執照或登記證，不過交通部考量法律應有一致性，修改為屆期未辦妥者，才會廢止其營業執照或登記證。