初審通過 旅宿業者未依法辦責任投保最高處50萬罰鍰
立法院交通委員會今審查「發展觀光條例第五十七條條文修正草案」，經討論後，通過初審條文，提高觀光旅館業、旅館業、觀光遊樂業及民宿經營者，未依規定辦理責任保險者罰鍰金額，從原先處以新台幣3萬元以上、15萬元以下，增加為3萬元以上、50萬元以下。
針對立委鄭寶清等18人提案修正發展觀光條例第五十七條，提高觀光旅館業、旅館業、觀光遊樂業及民宿經營者，未依規定辦理責任保險者罰鍰金額，今在立院交委會上應交通部建議文字通過，未依第三十一條規定辦理責任保險者，處以新台幣3萬元以上、50萬元以下罰鍰，主管機關並應令限期辦妥投保，屆期未辦妥者，得廢止其營業執照登記證。
交通部常務次長祈文中表示，現行條文提到除處以罰鍰外，得以廢止其營業執照或登記證，不過交通部考量法律應有一致性，修改為屆期未辦妥者，才會廢止其營業執照或登記證。
同時，今亦通過立委陳雪生等人臨時提案，觀光局偕同原住民委員會，就原住民族土地擁有利用與管理模式權利、對自然生態環境最低影響與永續，同時亦能保障外地遊客權益等，盤點既有相關法規所做之一般性規定，是否適用於原住民保留地當地的現況，並據此為修改依據，於一個月內向交委會就管理機制建立辦理情形以書面報告回覆。
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