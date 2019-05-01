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老將又落馬！民進黨六連霸立委葉宜津初選落敗

朱王籲初選政見辯論 韓國瑜怎接招？

2019-05-01 13:15聯合晚報 記者張文馨劉宛琳周志豪／台北報導

馬英九基金會昨天舉行「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，前台北縣長周錫瑋（...
馬英九基金會昨天舉行「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，前台北縣長周錫瑋（左起）、鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前總統馬英九、新北市前市長朱立倫等人針對台灣經濟議題進行探討。 記者鄭清元／攝影
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朱：參選人不能迴避的責任

國民黨主席吳敦義本周分別與國民黨立委王金平與新北市前市長朱立倫見面討論2020總統提名初選。在會面前夕，朱、王都主張初選要舉行政見辯論。朱立倫說，不論是黨內或社會大眾都應清楚知道每位參選人的主張，這是參選人不能迴避的責任。朱、王的喊話，顯然是針對高雄市長韓國瑜而來。

韓國瑜昨天與吳敦義會面，確認「被動」加入國民黨總統初選，宣告下一階段選戰開打。朱立倫辦公室表示，吳朱會已約妥本周六舉行，朱立倫傾向公開會談過程，國民黨現在最需要的是趕緊確認制度與初選方式，吳朱會尊重主席與黨中央的安排。

對於初選形式，朱立倫說，黨內同志或社會大眾都應清楚知道每位參選人的主張，這是每位參選人的義務與不能迴避的責任。朱立倫說，藉由黨內初選凸顯國民黨的開闊大度，也是很好的事。王金平今天也表示，他贊成辯論，另外，初選從由七三制改為全民調，尊重黨的機制。

朱立倫或王金平已透過個人臉書，分階段、分議題表達自己對國家重大政策的看法或主張，朱立倫開直播、王金平製作臉書懶人包，都已鴨子划水一段時間。對於政見辯論會，黨務人士說，依據黨公職人員提名辦法規定，初選應有政見發表會，但場次與形式授權參選人協調決定。

藍中常會下周三討論

國民黨發言人歐陽龍指出，國民黨2020總統提名特別辦法要到下周三才會提出在常會中討論，要不要辦政見發表會，也要當天才會有結論，必須尊重常會的意見。

上周在中常會提案主動納韓國瑜進總統初選的中常委曾文培表示，政見會若安排時間得宜，韓自然可以順勢出來，被動表達國政理念；但若時間上仍不方便，最後無法參與，相信支持者也能諒解，其實現在大家也一直在發表政見。曾文培說，總統提名機制變化走到現在，重點是要有一個公平的民調，至於其他配套機制，只要一視同仁就好。

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