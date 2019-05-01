清潔隊勞動節表訴求：柯P想坐大位，先來當一日清潔工

2019-05-01 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市府清潔隊員組成的「台北市政府環境保護局企業工會」選在今天勞動節，聚集百人於市府大門前陳情，表達人力要補足、車損負擔要合理、夜點費計入工資等三大訴求，最後遞交陳情書給環保局，邀市長柯文哲來當一日清潔工，盼柯能體驗清潔隊辛勞滿足三訴求。

企業工會成員在胸前掛著如千手觀音般的「清潔隊不是神」看板，在多名市議員陪同下，手拉著「想要坐大位，要甲勞工站作伙」布條，表達清潔隊員任務包山包海，除收垃圾，還有撈死魚、預防登革熱、清理空屋等，但市府卻漠視勞動權益。

工會理事長蔣萬金表示，三大訴求最重要的是補足人力，清潔隊現在人力不足，隊員任務變繁重，如清掃街道近來從每日1公里逐漸追加為2、3公里，而去年環保局稱要補70名隊員，至今仍未補上，市府清潔隊員額原訂5000多人，如今僅4000多人，根本不夠。

蔣萬金說，清潔隊員因任務必須穿梭大街小巷，路況多變發生事故在所難免，過去曾有清潔隊員開公務車不慎肇事，要自行負擔修車費用80、90萬元，以月薪4萬元計算，約要2年不吃不喝才賠得完，因此工會也盼全額負擔應是有重大失職時才適用，否則一般事故隊員應只要負擔環保局支出的1成，每月扣薪上限則為三分之一，而事故的和解、估價、修復則應讓當事人參與、同意。

夜點費部分，蔣則說，夜點費是環保局給執夜間勤務人員的補貼費用，行之有年屬「經常性給予」，不僅勞動局認為是薪資一部分，新北、桃園及高雄也都納入薪資，首都台北卻「落後」，希望市府儘速公告納入，保障清潔隊勞動權益。

環保局副局長陳沼舟表示，北市清潔隊員人數是基於人事單位評估工作量與人事成本支出而來，現有為4762人，本月會再補充31人，另外臨時雇員為1258人，本月也會再追加80人。

陳沼舟說，車損部分，公務車輛車損分擔市府有統一規範，環保局現已提高保險理賠金額如財損從20萬增為40萬元，事件傷害險則由60萬提高為400萬元，分擔細節仍待內部討論。