勞團怒：蔡政府無終結過勞、低薪

2019-05-01 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



五一勞動節，勞工團體再度走上街頭，面對2020總統大選，民進黨不管是蔡英文總統或行政院前院長賴清德，都必須承受勞工對勞基修法的不滿，勞團質疑，勞基修法不僅沒做到終結過勞，更沒解決普遍低薪問題。

環保署前副署長詹順貴曾在3月27日臉書自爆勞基法二修內幕，詹提到，「賴當時所稱政院提出二修，是根據勞動部所提版本，但當年參與的官員表示，其實是政院直接交給勞動部一份勞基法修正版本，賴的版本從何而來，勞動部仍不知情。」

團結工聯秘書長黃育德表示，蔡政府最讓勞工最不滿的，就是刪除七天國定假日，更沒有縮短勞工工時。他認為，當初蔡總統修勞基法，是基於落實政見，但兩度修法卻是方式有問題，尤其賴前院長任內的二修勞基法，更讓勞動權益走回頭路，許多法令包括七休一鬆綁、彈性處理，都沒有讓勞工感受到勞動條件改善。

他也提到賴清德的「功德說」，黃表示，至今仍讓勞工相當氣憤，他建議賴前院長回去翻當時講「功德說」的意思，「就是要低薪工作者，抱著服務人群做功德！」黃提到，儘管賴前院長日前出書提及勞基法二修，是為維護勞工利益，但許多勞工看了之後，都認為賴只是在講述他台南招商成績，他反問，招商真能創造很多就業機會？勞工薪水就此增加？賴並沒有理解勞工的真正感受。

台灣青年勞動九五聯盟理事長周于萱則表示，蔡政府的勞基法修法，第一次修儘管不盡滿意，但可降低勞工工時，但第二次修法，部分鬆綁又讓勞基法走回頭路。對青年勞工來說，他們最在乎是解決低薪過勞，但蔡總統在改革路上難使力，更可惜的是，賴前院長任內的勞基法二修，更讓勞基法走回頭路。