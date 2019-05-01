瑞士密函重審扁案？網友：蔡政府不敢動扁家啦
鏡週刊報導前總統陳水扁家族擁有的「海角7億」涉洗錢，遭瑞士檢方凍結長達11年，瑞士司法部近日透過司法互助管道密函法務部，表示對扁案停審致瑞士銀行持續凍結扁家新台幣3億餘元感到困惑及困擾，名嘴謝寒冰表示媒體居然立刻知道，還作出可能在大選前重啟審理的推論，這明顯是有人在告訴趴趴走的阿扁，你再不聽話，就讓你吃不完兜著走。
針對週刊的報導，國民黨立委吳志揚、沈智慧今天針對瑞士密函內容進行質詢，法務部長蔡清祥說，去年12月有收到瑞士的函件，要了解審理情形，高檢署已將函件轉高院；然而名嘴的質疑，也引起網友討論，多數網友認為警告意味濃厚，屬於政治操弄，蔡英文就是要告訴阿扁「你的生死操控在我手裡」；也有網友說，不要嚇死阿扁了，手抖漏尿馬上上演。
阿扁保外就醫趴趴走，有網友歸咎馬英九，指馬最大的錯誤就是當時自認為要維持社會穩定而無法抵抗壓力讓阿扁保外就醫，也有網友引用韓國瑜的口號「錢要回來，人關回去」，指阿扁視司法如無物，早該關回去了。不過，也有網友認為蔡政府拿扁家沒轍，誠如陳幸妤及吳淑珍所說，民進黨檯面上的政客，個個都有把柄握在阿扁手裡，所以也不敢妄動的啦！
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