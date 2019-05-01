瑞士密函重審扁案？網友：蔡政府不敢動扁家啦

2019-05-01 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



鏡週刊報導前總統陳水扁家族擁有的「海角7億」涉洗錢，遭瑞士檢方凍結長達11年，瑞士司法部近日透過司法互助管道密函法務部，表示對扁案停審致瑞士銀行持續凍結扁家新台幣3億餘元感到困惑及困擾，名嘴謝寒冰表示媒體居然立刻知道，還作出可能在大選前重啟審理的推論，這明顯是有人在告訴趴趴走的阿扁，你再不聽話，就讓你吃不完兜著走。

針對週刊的報導，國民黨立委吳志揚、沈智慧今天針對瑞士密函內容進行質詢，法務部長蔡清祥說，去年12月有收到瑞士的函件，要了解審理情形，高檢署已將函件轉高院；然而名嘴的質疑，也引起網友討論，多數網友認為警告意味濃厚，屬於政治操弄，蔡英文就是要告訴阿扁「你的生死操控在我手裡」；也有網友說，不要嚇死阿扁了，手抖漏尿馬上上演。