瑞士催辦扁案？法務部：聲請沒收扁家資產沒下文

2019-05-01 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



外傳瑞士司法部門針對前總統陳水扁家族扣案的「海角7億」函詢法務部扁案審理進度，法務部官員今天說，瑞士來函是例行性文書往返，「以前就有過」，沒收新制上路後，檢察官對不法所得可單獨聲請沒收，台灣高檢署已就扁案犯罪所得向台灣高等法院聲請沒收，唯高院還未裁出。

法務部官員說，扁案資產查扣事宜，迄今已超過10年，過去如果要沒收犯罪者的不法所得，需等到主要案件判刑確定後才能據以沒收、執行，2016年7月刑法沒收新制實施後，執法手段不在此限。

法務部長蔡清祥今天在立法院備詢時，被動證實去年12月法務部即接獲瑞士司法部門的查詢，函件已轉給權責機關高等法院知悉。

法界人士說，高等法院裁定陳水扁的國務機要費案、二次金改案停止審判，2案是否重啟審理，是合議庭依職權、並參考專業建議作成的決定，「重啟扁案審理與司法互助來函關聯性不高」。

法務部官員舉例，過去拉法葉購艦案中的軍火商汪傳浦，被最高檢察署前特別調查小組估出收佣高達百億元之譜，雖然汪傳浦犯案後，被我方被依殺人罪嫌偵處，但汪始終未在台灣接受審判，「缺了一份有罪確定判決」，因此汪收佣相關的不法所得無法藉由司法互助辦理充公。