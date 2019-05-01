馬英九助整合總統提名亂局？近馬人士：無心插柳

2019-05-01 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統提名角力頻頻，黨內盼前總統馬英九能出力整合。昨在馬所辦的重振台灣競爭力會議中，成功上演「韓、郭、朱」同台成另類政見發表會，被解讀是馬介入整合黨。不過近馬人士說，昨天場景純粹是無心插柳結果。

近馬人士說，馬英九一貫立場就是黨務部分尊重黨主席吳敦義處理，但馬去年九合一選舉期間也講過，只要能為黨做什麼，他都會願意去做，昨天大家願意尊重馬卸任元首高度出席會議，一起討論國是，為執政黨局經濟政策提解方，這都是正向的事。

不過馬英九昨天會議結束留影時，特別3度拉起高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘與新北市前市長朱立倫等有意或被勸進參與國民黨總統初選者的手高喊「大團結，讚」，意在言外。

知情人士表示，昨天重振台灣競爭力會議3月間就開始籌辦聯繫，原就規劃郭台銘專題演講，但郭當時雖表達有意參與，卻因出國行程撞期一度婉拒；韓國瑜陣營原也表達另有行程，上周五之前僅新北市長朱立倫與國民黨主席吳敦義應允出席開幕式。

上周五上午，韓國瑜辦公室主動連繫可以出席競爭力會議最後一段議程的圓桌論壇，消息曝光後，郭台銘陣營也跟進連繫表達出席意願，除原規劃專題演講外，也被安排入圓桌論壇，馬英九基金會考慮活動敏感性，才又再主動告知朱與立委王金平變化。

得知韓國瑜與郭台銘都將出席圓桌論壇後，朱立倫也表達調整出席時間想法，盼由原本出席開幕式，延後到與韓、郭一起參加圓桌論壇，馬英九基金會才著手調整議程與發言時間，並再與王金平辦公室連繫，但王辦周一還是表示另有行程，最後才四缺一。

因黨內早有不少青壯派人士盼望馬英九能協助整合總統提名爭議，昨天的會議雖最後王金平未到場，但仍被解讀馬已完成這項「其許」。不過近馬人士表示，昨天場面純粹是「無心插柳」的結果，所有變化都在上周五之後才發生。