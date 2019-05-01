體檢蔡英文勞工政策 藍委諷：只剩「自己去跟老闆說」

2019-05-01 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



今天是五一勞動節，國民黨立委李彥秀透過臉書體檢蔡英文總統的勞動政策。李彥秀說，蔡總統的勞動政策，截至目前為止，沒有一項完全落實，縮短勞工的年總工時、「最低工資法」、「中高齡就業專法」和「派遣勞工專法」都沒有具體進度，在勞資關係部分，勞工的團結權和談判權更顯重要，但是「工會法」修法完全沒進度，李彥秀批評，蔡的勞動政策只剩口號，勞工六大保證一一跳票，蔡英文的勞工政策，恐怕只剩下「要勞工自己跟老闆說」。

李彥秀指出，縮短勞工的年總工時部分，在兩次勞基法修惡已經完全跳票。選前批評勞基法84條之1責任制遭到濫用，但是選後不但沒有立法縮限，甚至開放高階白領、漁船魚員責任制是完全跳票。

李彥秀說，扭轉勞工低薪的趨勢，中提到訂立「最低工資法」，現在仍沒有具體進度，在明年選前沒有完成修法的可能性。 雖然有提高基本薪資，但仍沒有解決結構性低薪的問題。

李彥秀表示，支持青年與中高齡就業部分，中高齡就業專法也完全沒有進度。根據主計處的統計，去年全年平均20-24歲的失業率仍高達12％，雖然較前年下滑0.4個百分點，但仍高於十年前金融海嘯時的青年失業率11.9％。

李彥秀指出，立法保護非典型勞動，只剩下敷衍了事。通過勞基法的修正案，與當初蔡總統政見中訂立「派遣勞工專法」仍有落差。保障過勞與職災勞工部分，原本大家共識爭議最小，最有可能通過的職災保險單獨立法也還在擬定草案的過程。沒有具體的立法進度。