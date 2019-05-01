綠初選時程還要變？羅文嘉：今若不過怎跟社會說明

2019-05-01 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨中常會今天下午將討論總統提名初選日程，傳出黨內有人認為時程「太急」，民進黨秘書長羅文嘉在臉書表示，今天要通過的就只是一個很單純的時間表，不涉及任何實質內容，要有作業時間表，才能排定所有流程。「今天如果連作業時程表都不能過，我們要怎麼跟社會說明呢？」

羅文嘉說，民進黨中常會今天要確認總統初選時程表。一早起來，他看到新聞報導有不具名人士說：「為什麼要這麼急？」

羅表示，這次總統初選，原來公告是4月10日開始做民調，後來配合總統出訪，改成4月15日。前次中執會，為了顧及黨內團結，最後大家決議，兩個不變（初選機制不變、初選流程不變），把總統民調時間與立委初選民調時間對調，延到5月22日後進行。

羅文嘉說，目前立委初選民調已經全部執行完畢。當時把時間押在5月22日開始做民調，已經考量讓時間做到最充裕。

羅文嘉說，今天提交的5月27日到5月31日進行民調，6月５日確認提名人選，「已經是最近幾年來，初選時間最長、確認人選最晚的一次」。

他說，進行一場初選有很多事項要先做準備，包含民調與政見會協調、五人小組協調、政見會籌備、民調準備作業。沒有一個時間表，所有人都會無所適從，社會充滿疑惑，支持者充滿焦慮。