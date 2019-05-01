支持台灣參與WHA 波海三國議員致函WHO

2019-05-01 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



為了表達對台灣國際參與的支持，立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞三國國會議員日前分別致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus），共同呼籲邀請我國出席今年的世界衛生大會（WHA），外交部對此表示誠摯感謝。

外交部表示，為了表達對台灣國際參與的支持，立陶宛國會過半數高達80位國會議員、拉脫維亞6位國會議員及愛沙尼亞國會友台小組等近日分別致函WHO，共同呼籲邀請我國出席今年5月舉行的第72屆WHA；波海三國國會議員基於理念相近及維護全球衛生網絡，透過具體行動一致支持我參與WHO。

外交部今天表示，參與連署的波羅的海三國國會政要包括立陶宛現任衛生部長Aurelijus Veryga、立陶宛國會友台小組主席Gintaras Steponavicius、副主席Mantas Adomenas、拉脫維亞國會友台小組主席Janis Vucans及愛沙尼亞國會友台小組主席Kalle Laanet等近90位國會議員。