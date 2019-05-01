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108會考衝刺／數學練考古題須完整手寫 非選易考生活題材

天皇疼惜沖繩人？從火炎瓶到慰靈祭的「平成記憶」

蔡總統：照顧勞工是我每一天努力的目標

2019-05-01 11:20聯合報 記者周佑政╱即時報導

今天是五一勞動節，蔡英文總統細數執政後的三大勞動政策成績，包括透過法律保障派遣工權益，以及建立更公平的勞工調解及訴訟程序，以及告別低薪22Ｋ、調升基本工資。蔡總統說，基本薪資成長已超過上一任政府八年成長幅度；照顧勞工生活，「就是我做總統每一天努力的目標」。

蔡總統今早接見108年度全國模範勞工及眷屬時，肯定勞動部積極提升勞動環境，但她也請勞動部要再接再厲，包括最低工資法、勞工職業災害保險法、中高齡者及高齡者就業促進法，「都務必加快腳步推動」，加速實現政府對勞工的承諾。

蔡總統也細數政府勞動政策，過去一年重要的成績。她說，首先是告別低薪的22Ｋ，今年開始基本工資月薪正式調升到2萬3100元，三年來累計漲幅已超過15％，打工族時薪也從她上任前的120元，調升到150元，增加整整四分之一。

蔡總統說，第二是透過法律保障派遣工的權益，上星期立法院剛完成勞基法修法，明文保障派遣工權益，派遣工不能是用過就丟的「免洗筷」，派遣公司如果積欠薪資，要派單位必須負擔給付責任。同時政府也以身作則，將在兩年內達成公部門派遣歸零的承諾，實現作為雇主應負的責任。

第三，蔡總統說，政府正在建立一個更公平快速的勞工調解與訴訟程序，去年底勞動事件法三讀通過，這是司法改革的一環，司法院將依據這部全新的法律，設立勞動專業法庭，且減免勞工或工會提起訴訟的費用。勞動事件法正式實施後，未來勞工遇到勞資糾紛，將可在更專業平等的調解與訴訟程序裡，爭取自己權益。

蔡英文總統。圖／本報系資料照片
蔡英文總統。圖／本報系資料照片
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