蔡總統：照顧勞工是我每一天努力的目標

2019-05-01 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



今天是五一勞動節，蔡英文總統細數執政後的三大勞動政策成績，包括透過法律保障派遣工權益，以及建立更公平的勞工調解及訴訟程序，以及告別低薪22Ｋ、調升基本工資。蔡總統說，基本薪資成長已超過上一任政府八年成長幅度；照顧勞工生活，「就是我做總統每一天努力的目標」。

蔡總統今早接見108年度全國模範勞工及眷屬時，肯定勞動部積極提升勞動環境，但她也請勞動部要再接再厲，包括最低工資法、勞工職業災害保險法、中高齡者及高齡者就業促進法，「都務必加快腳步推動」，加速實現政府對勞工的承諾。

蔡總統也細數政府勞動政策，過去一年重要的成績。她說，首先是告別低薪的22Ｋ，今年開始基本工資月薪正式調升到2萬3100元，三年來累計漲幅已超過15％，打工族時薪也從她上任前的120元，調升到150元，增加整整四分之一。

蔡總統說，第二是透過法律保障派遣工的權益，上星期立法院剛完成勞基法修法，明文保障派遣工權益，派遣工不能是用過就丟的「免洗筷」，派遣公司如果積欠薪資，要派單位必須負擔給付責任。同時政府也以身作則，將在兩年內達成公部門派遣歸零的承諾，實現作為雇主應負的責任。