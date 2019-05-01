準備打仗了？柯文哲line官方帳號今重啓

2019-05-01 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲去年連任後，官方LINE帳號悄悄關閉，柯文哲曾對此則回應，LINE官方帳號一個月要花費7、8萬元維護，目前用不到，因此暫時停用，還說，有需要打仗的時候再打仗，沒需要用的時候使用，只是浪費錢。柯的LINE帳號今天已重啓，還發問候語「test test 1 2 3 那個... 大家都在嗎」。

柯文哲的LINE帳號粉絲，關閉前約有32萬人，粉絲很多，因每個月花費要7至8萬元，不能用公帑來維護，柯的團隊也沒有政黨、基金會奧援，決定暫停運作。

對於帳號重啓，台北市府副發言人柯昱安說，柯文哲LINE@的確在本月重啓，之前是因經費問題停掉，現在經費是由府外民間友人贊助，一個月約6、7萬，之前關閉時也曾說過，有經費來源就會重啓。

柯昱安說，因合約從5月開始算，今早先發一封測試訊息，因系統目前處於重整階段，要先發一篇測試訊息確定相關功能還可以運作， 另外，版面部分，未來會做更動，把過去選舉的版面換掉，基本上還是以市政為主，與LINE的粉絲互動，基本上是以市政推廣為主。

至於有沒有鎖定特定年齡層？柯昱安說，LINE官方帳號沒有雖然原本就是以年輕族群多，但未來版面設定是符合各年齡層，不會有任何限縮，每個年齡層都會兼顧到。