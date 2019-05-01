大巨蛋停工北市府勝訴 柯文哲：預料中的事

2019-05-01 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲指大巨蛋停工北市府勝訴是預料中的事。記者楊正海/攝影 分享 facebook 遠雄大巨蛋停工案，最高行昨改判台北市府勝訴確定，遠雄敗訴。台北市長柯文哲今天說， 本來就是預料中的事，不按圖施工被判停工，這本來就合理。

不過，柯文哲也說，重點現在是要解決問題，不按圖施工被判停工，現在要解決兩個方案，一個是按圖施工，但已經不可能，因為整個連柱子都不一樣，所以變成要重新按照目前的狀況，申請一張建照；防火避難性能審查已經審過，現在就是都審跟環評，就是按照程序。

柯文哲說，事實上他也知道，這個案子社會矚目，所以做法很簡單，每次在做都審環評，就公開透明、網路直播，他已經聲明過很多遍，不會放水，但也不會刁難，就按照程序走完 ，然後重新一張建照，然後復工。

是否覺得在收拾前朝的殘局？柯文哲嘆說，「太多了、太多了」。

【中央社／台北1日電】

北市府對大巨蛋未按圖施工，104年5月祭出停工處分，經上訴最高行政法院判遠雄巨蛋敗訴定讞。台北市長柯文哲今天表示是意料之中，遠雄重新申請建照就可復工。

北市府對大巨蛋未按圖施工，於民國104年5月祭出停工處分；遠雄巨蛋提起行政訴訟，要求撤銷處分，一審法院撤銷部分停工處分，經上訴，最高行政法院昨天認定北市府處分停工，並無違誤，改判遠雄巨蛋敗訴定讞。

台北市長柯文哲今天與文山區里長座談，會前接受媒體聯訪表示「意料之中」，不按圖施工被判停工本來就合理。現在遠雄要按照目前情況重新申請建照，而防火避難性能審查已經通過，接下來是都審與環評，柯文哲說過程會全程直播、公開透明，「我已經聲明很多遍，不會放水，但是我們也不會刁難你。（遠雄）就重新申請建照然後復工」。

遠雄發言人楊舜欽則回應，還是依照履約跟建照變更的方向來努力。

另外，「鏡週刊」報導，瑞士檢方寄密函給法務部，內容關於前總統陳水扁一家被凍結的帳戶，可能導致台灣高等法院重啟審理扁案。柯文哲被問及此事時說：「當時我是主張小英總統一上任的時候就去解決，因為2016是最好解決的時間，選前怎麼做都怪怪的，各種傳言太多。」

柯文哲並表示，台灣應該有能力把扁案做個了結，陳水扁固然有他的貢獻，但如錢的來源等，還是要交代清楚。