瑞士詢問扁案進度 陳致中3項回應：重重打臉當年特偵組

2019-05-01 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁家族涉洗錢遭瑞士檢方凍結新台幣3億多元長達11年之久，外傳瑞士司法部近日透過司法互助管道密函法務部，詢問扁案審理進度。陳水扁的兒子丶高雄市議員陳致中就此提出3項回應，強調瑞士的困惑和困擾，其實是重重打臉當年的特偵組。

陳致中的3項回應如下：

1、瑞士方面提出的困惑與困擾其實是重重打臉當年的特偵組，因為從頭開始就是特偵組自己要求，信誓旦旦跟瑞士保證說這些款項都大有問題，一過11年，調查也查得天翻地覆、鉅細靡遺，卻是多數跟案件繫屬內容無關，特偵組不願意承認硬拖延著，結果就是產生今天這種外國人大惑不解的情形，因為他們基本上會相信司法部門不會說謊、不會為了什麼目的亂扯，他們重視程序與實質正義的保障。

其實，所謂海角七億選舉結餘款帳戶當時為了配合調查主動匯回特偵組，先撇開扁案過程怎麼被政治介入不談，其中有三億跟案件內容有關，另外四億完全也沒有關連，這一點若看在瑞士眼中也會覺得非常困惑吧！

2、停審是醫療專業問題，應該尊重醫療專業意見，批評者如非具醫療專業，豈不外行人講內行話？！