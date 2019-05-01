藍綠初選內鬥！最新網路溫度計 這兩人負評竟最高...

2019-05-01 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天發表四點聲明，「被動」參加總統初選。最新的網路溫度計顯示，網路聲量前十名，分別是高雄市長韓國瑜、蔡英文總統、台北市長柯文哲、行政院副院長陳其邁、行政院前院長賴清德、前立委丁守中、總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、前總統陳水扁、鴻海董事長郭台銘。

韓國瑜網路聲量一枝獨秀，達1105萬7178篇，遠遠超過第二名蔡英文437萬6316篇，第三名柯文哲418萬4739篇，其次是陳其邁251萬7126篇，賴清德124萬1256篇。

不過，前十大網路聲量的政治人物都是「正評大於負評」。正評最高的是韓國瑜22％、柯文哲22％並列第一名，其次是陳其邁21％、郭台銘21％，蘇貞昌正評20％則緊追在後。好評影響力的前三名則是柯文哲、韓國瑜、郭台銘。

前十名負評最高的是陳菊46％、陳水扁46％並列另類「冠軍」，其次是蔡英文42％、賴清德40％。

其中，正評扣除負評，呈現「最大負數差距」，分別是陳菊-33％、陳水扁-33％、蔡英文-25％、賴清德-23％。

中華傳播管理學會理事長賴祥蔚分析指出，韓國瑜本來網路聲量就高，前立委蔡正元爆料的「4000萬門」峰回路轉，讓韓的支持度在真相釐清之後更向上攀升，有打抱不平的意味。蔡英文總統接連出招後，有效凝聚綠營力量，畢竟綠營都認為蔡勝出，賴會支持，所以變成支持蔡；蔡、賴劍拔駑張，一定會引來對方支持者的負評大於正評。