親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨初選內鬥
民進黨蔡賴之爭
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

天皇黃櫨染：#D74B22，日本凡人的「絕對禁色」

108會考衝刺／數學練考古題須完整手寫 非選易考生活題材

藍綠初選內鬥！最新網路溫度計 這兩人負評竟最高...

2019-05-01 10:23聯合報 記者林政忠╱即時報導

高雄市長韓國瑜昨天發表四點聲明，「被動」參加總統初選。最新的網路溫度計顯示，網路聲量前十名，分別是高雄市長韓國瑜、蔡英文總統、台北市長柯文哲、行政院副院長陳其邁、行政院前院長賴清德、前立委丁守中、總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、前總統陳水扁、鴻海董事長郭台銘。

韓國瑜網路聲量一枝獨秀，達1105萬7178篇，遠遠超過第二名蔡英文437萬6316篇，第三名柯文哲418萬4739篇，其次是陳其邁251萬7126篇，賴清德124萬1256篇。

不過，前十大網路聲量的政治人物都是「正評大於負評」。正評最高的是韓國瑜22％、柯文哲22％並列第一名，其次是陳其邁21％、郭台銘21％，蘇貞昌正評20％則緊追在後。好評影響力的前三名則是柯文哲、韓國瑜、郭台銘。

前十名負評最高的是陳菊46％、陳水扁46％並列另類「冠軍」，其次是蔡英文42％、賴清德40％。

其中，正評扣除負評，呈現「最大負數差距」，分別是陳菊-33％、陳水扁-33％、蔡英文-25％、賴清德-23％。

中華傳播管理學會理事長賴祥蔚分析指出，韓國瑜本來網路聲量就高，前立委蔡正元爆料的「4000萬門」峰回路轉，讓韓的支持度在真相釐清之後更向上攀升，有打抱不平的意味。蔡英文總統接連出招後，有效凝聚綠營力量，畢竟綠營都認為蔡勝出，賴會支持，所以變成支持蔡；蔡、賴劍拔駑張，一定會引來對方支持者的負評大於正評。

至於扁、菊負評最高，賴祥蔚表示，陳水扁主因保外就醫還趴趴走，讓人覺得是特權；陳菊最近談話讓人覺得只向權力靠攏，先前子弟兵被通緝還高調直播，也讓人反感。

最新的網路溫度計排行榜，高雄市長韓國瑜、蔡英文總統、台北市長柯文哲、行政院副院長...
最新的網路溫度計排行榜，高雄市長韓國瑜、蔡英文總統、台北市長柯文哲、行政院副院長陳其邁、行政院前院長賴清德排行前五名。圖/截自網路溫度計
分享
總統府秘書長陳菊日前出席活動，媒體詢問黨內初選爭議時，陳菊忍不住眉頭緊皺。...
總統府秘書長陳菊日前出席活動，媒體詢問黨內初選爭議時，陳菊忍不住眉頭緊皺。本報資料照片
分享
保外就醫的前總統陳水扁與3女合照，引發負評不斷。圖／取自臉書「台灣勇哥粉...
保外就醫的前總統陳水扁與3女合照，引發負評不斷。圖／取自臉書「台灣勇哥粉絲團」
分享

韓國瑜蔡英文陳菊
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

準備打仗了？柯文哲line官方帳號今重啓

2019-05-01 11:15

蔡總統：照顧勞工是我每一天努力的目標

2019-05-01 11:20

瑞士來函問扁案狀況 蔡清祥：已轉高院辦理

2019-05-01 11:26

支持台灣參與WHA 波海三國議員致函WHO

2019-05-01 11:26

假扮員警打警用電話騙個資 徐國勇：加代碼增加辨識

2019-05-01 10:50

瑞士詢問扁案進度 陳致中3項回應：重重打臉當年特偵組

2019-05-01 10:30

王世堅建議柯文哲配學姐 柯反酸：王世堅跟韓冰搭檔

2019-05-01 10:29

韓國瑜要征服宇宙？ 柯文哲大笑：他是看了哪本漫畫

2019-05-01 10:24

扁洗錢案重審？ 柯文哲：錢去來還是要交代

2019-05-01 10:23

【重磅快評】重啟扁案，劍指蔡賴之爭？

2019-05-01 10:09

警用電話爆漏洞 徐國勇：立即防堵並依法辦理

2019-05-01 10:04

「多休假、多保障」五一勞工大遊行 中午凱道集結登場

2019-05-01 09:41

沈智慧：不該讓健康的陳水扁踩爛台灣司法公信力

2019-05-01 09:21

林濁水：蔡總統撤宋楚瑜的總統府資政了吧！

2019-05-01 09:14

蚊蟑螞蟻酸韓國瑜…柯P爭大位觀天象 市政做好了幾項？

2019-05-01 09:00

蔡英文堅持用李進勇 羅智強：要對付韓國瑜

2019-05-01 08:43

【即時短評】國民黨「團結大秀」 能否讓支持者安心？

2019-05-01 08:11

宋楚瑜發言惹議 黃珊珊怒辭文宣部主任

2019-05-01 00:32

兩岸風險提升 美智庫建議美中台克制採零意外政策

2019-05-01 00:27

新華社：宋楚瑜贊同探索兩制台灣方案

2019-05-01 00:19

蔡總統推特發文 期待台日持續當彼此的最佳夥伴

2019-04-30 23:38

六張犁亂葬崗首次發現原民墓 促轉會助家屬尋父

2019-04-30 22:01

蔡總統：一國兩制議題到此為止 不需要討論

2019-04-30 21:50

蔡總統：台灣就是2300萬台灣人民的台灣，沒有兩制

2019-04-30 21:24

韓國瑜競選經費風波 連勝文聲援：請韓粉為他廣結善緣

2019-04-30 20:51

張善政：忽視數位潮流 影響青創產業

2019-04-30 20:38

馬批台獨與發展經濟矛盾 賴清德：沒矛盾且相輔相成

2019-04-30 20:17

宋楚瑜支持一國兩制？黃珊珊辭文宣部主任

2019-04-30 20:00

消防法修法曇花一現 藍營為杯葛李進勇撤協商

2019-04-30 18:45

世界就只剩下郭台銘？蔡英文：不過是記者會回幾句話

2019-04-30 18:40

不只開資安產品黑名單 唐鳳：擬推出「白名單」

2019-04-30 18:21

評經濟差怪民進黨被責怪 蔡英文：馬英九那套不行

2019-04-30 17:36

維護資安 唐鳳：政院研擬推薦白名單

2019-04-30 17:35

談一國兩制 朱立倫：在台灣沒市場

2019-04-30 17:05

採購法立法院三讀 廠商違法列公報拒絕往來三年

2019-04-30 16:32

蔡總統國宴款待莫拉雷斯 瓜地馬拉咖啡飄香

2019-04-30 16:31

布拉格愛樂中國巡演遭取消 賴清德：來台南藝術節

2019-04-30 15:43

總統大選多人角逐 徐旭東：恭喜台灣人選擇多

2019-04-30 15:23

2020柯文哲參選組合 王世堅喊出：學姊配

2019-04-30 15:17
看更多

熱門文章

影／吳韓會登場 韓國瑜：不參加國民黨「現況」初選民調

2019-04-30 16:00

韓國瑜應該選總統嗎？老天鵝民調一面倒 77％希望他…

2019-05-01 08:35

韓國瑜吳敦義曾經那麼好 鬧切割都是為了她…

2019-05-01 08:00

【重磅快評】拿到韓國瑜授權 吳敦義要怎麼玩這一局？

2019-04-30 17:58

面對國民黨天王 陳鳳馨質疑：你們真是一個團隊嗎？

2019-04-30 18:21

影／吳韓抱抱 韓國瑜自嘲：只剩善良心，五臟六腑都壞了

2019-04-30 16:36

吳韓會登場 黨務人士：要確認韓國瑜「被動參選」意願

2019-04-30 13:28

美方透露：艦艇開啟識別碼通過台海 係應我方要求

2019-04-30 13:53

韓國瑜犯了幫規？吳子嘉：吳敦義才找蔡正元出來修理

2019-04-30 17:52

世界就只剩下郭台銘？蔡英文：不過是記者會回幾句話

2019-04-30 18:40

賴清德民調往下掉的原因 郭正亮：打錯議題了

2019-04-30 15:54

吳韓會後韓國瑜發表4點聲明 對民調予以尊重

2019-04-30 16:10

直播／「吳韓會」韓國瑜到了 大批媒體民眾簇擁無法下車

2019-04-30 15:11

郭台銘國防靠和平挨批 孫大千：綠台獨才將人民當砲灰

2019-05-01 08:14

律師林智群PO「不主動外遇」 暗諷韓國瑜4點聲明

2019-04-30 18:15

吳子嘉爆稱韓國瑜收1400萬 羅智強：如非事實會有責任

2019-04-30 12:58

吳韓會完全共識 有黨員投票或全民調韓國瑜「統統尊重」

2019-04-30 16:18

郭台銘論經濟 林濁水：馬上讓韓國瑜變笑話

2019-05-01 08:09

瑞士詢問扁案進度 陳致中3項回應：重重打臉當年特偵組

2019-05-01 10:30

聲援韓國瑜？ 扁：我當北市長時也很少出席行政院會

2019-05-01 00:56

經濟交鋒／韓提政治整椎師 郭喊AI救台灣 朱拚全民經濟

2019-05-01 00:37

宋楚瑜支持一國兩制？黃珊珊辭文宣部主任

2019-04-30 20:00

韓國瑜說「征服宇宙」 王丹諷：選總統太委屈

2019-05-01 07:34

綠台南立委初選林宜瑾勝出 李俊毅是否脫黨成焦點

2019-04-30 12:46

蔡英文堅持用李進勇 羅智強：要對付韓國瑜

2019-05-01 08:43

吳韓會「行禮如儀」 黨內人士：韓國瑜不會宣布參選

2019-04-30 13:07

宋楚瑜發言惹議 黃珊珊怒辭文宣部主任

2019-05-01 00:32

【即時短評】國民黨「團結大秀」 能否讓支持者安心？

2019-04-30 23:41

影／大團結！馬英九公開肯定吳敦義 呼應韓國瑜

2019-04-30 14:29

「保障現任是不智之舉」 醫界連署挺賴清德

2019-04-30 15:58

蚊蟑螞蟻酸韓國瑜…柯P爭大位觀天象 市政做好了幾項？

2019-05-01 09:00

【即時短評】韓流台風天王華山論劍 誰是武林至尊

2019-04-30 23:39

民進黨立委台南第四選區民調結果 新潮流林宜瑾勝出

2019-04-30 12:26

新聞眼／「候選」的韓國瑜 更動見觀瞻

2019-05-01 01:11

蔡總統：台灣就是2300萬台灣人民的台灣，沒有兩制

2019-04-30 21:24

採購法立法院三讀 廠商違法列公報拒絕往來三年

2019-04-30 16:32

【重磅快評】重啟扁案，劍指蔡賴之爭？

2019-05-01 10:09

黨中央只給10萬？ 韓國瑜：關帳後有再給但不收了

2019-04-30 12:07

民進黨立委初選民調 賴惠員轟顏純左公布民調

2019-04-30 22:40

「我們只有勝利者聯盟」馬領軍喊大團結

2019-05-01 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top