扁洗錢案重審？ 柯文哲：錢去來還是要交代

2019-05-01 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



前總統陳水扁家族涉及洗錢案，戶頭遭瑞士檢方凍結長達11年之久，外傳可能重審。台北市長柯文哲上午參加文山區里長座談，媒體問柯對扁案可能在選前重審，柯文哲說，扁案要了結， 但結束也不是呼攏過去，什麼都沒有有交代，比方說錢的來源、到底發生什麼事，政治問題政治解決。

柯文哲說，其實扁案老實講，他當時主張小英一上任就去解決，2016是最好解決的時間，拖愈久，到選前怎麼做都怪怪的，各種傳言太多，他主張扁案把他結束掉，要了結了，但結束也不是呼攏過去，什麼都沒有有交代，比方說錢的來源，到底發生什麼事，政治問題政治解決。

柯文哲說，他每次講說，「我們的對面都可以處理毛澤東了」，他們都可以是「37開」，敢把毛澤東蓋棺定論，這麼威權的國家都敢去處理這件事情，我們台灣作為一個民主的國家，自由開放，應該還是有能力把扁案作個了結。

柯文哲還說，因為扁固然有他的貢獻，但是有哪個地方不好的，或是錢到底到哪裡去或怎麼來的，還是要交代，所以結論是這樣，不過是這樣，2016不處理，現在2019要處理，這就變成拆炸彈，這就更困難了，「我倒覺得現在有人敢去拆炸彈嗎？」