【重磅快評】重啟扁案，劍指蔡賴之爭？

2019-05-01 10:09 聯合報 主筆室



4年多前保外界就醫的陳水扁，病例一張紙寫不完。不過詭異的是，這麼多痼疾纏身，陳水扁不但可以到處趴趴走，還可以寫文章、直播、上臉書、參加募款餐會，甚至和反對自己的民眾在街頭對罵。圖／翻攝陳水扁臉書 分享 facebook 前總統陳水扁家族涉及的諸多弊案還沒全部結案，陳水扁已於4年多前保外就醫。如今又傳出扁家遭瑞士檢方凍結長達11年的3億多元，瑞士司法部深感困擾，已於近日密函我國法務部，扁家洗錢案也可能因此重新啟動。

這起案件有幾個蹊蹺：首先，是瑞士凍結這筆錢已經長達11年，瑞士方面怎會「忽然」感覺困擾，此時來函我國法務部？又或者，這並不是第一次來函？其次，所謂「來函」與「重啟調查」的此刻，又是民進黨總統提名初選緊鑼密鼓時刻，時間如此巧合？第三，既是「密函」而且尚未重啟偵辦，外界如何得知？

在這幾個問題釋疑前，先談一下陳水扁的現況：4年多前保外界就醫的陳水扁，病例一張紙寫不完。不過詭異的是，這麼多痼疾纏身，陳水扁不但可以到處趴趴走，還可以寫文章、直播、上臉書、參加募款餐會，甚至和反對自己的民眾在街頭對罵。在政治上，他更是屢屢發表自己的看法，挑戰中監底線，視法令於無物。

陳水扁敢於如此肆無忌憚，自然是了解民進黨政府對他投鼠忌器，不管他怎麼做，都不敢把他再捉回監獄，否則就得面臨「扁迷」和深綠的反彈。這些人人數雖然未必多，是非觀念雖未必清楚，但鬧起事來，比綠營的任何一群人聲音都來得大。

如今民進黨總統提名之爭，蔡英文和賴清德兩人相持不下，其中賴清德是以「特赦陳水扁」做為訴求之一。在此情況下，自然深得或扁迷和深綠支持者的心。倘若陳水扁此時也出來「反蔡挺賴」，就可能對民進黨初選造成不可知的影響。

其實自蔡英文上台以來，陳水扁對蔡政府的批評也從未停歇過，雖未必「反蔡」，但陳水扁不「挺蔡」卻是必然。如果從政治角度看，此時忽然出現重啟「扁家洗錢案」的風聲，也就不足為奇了。蔡政府或許不敢把陳水扁關回去，但嚇一下他讓他住嘴，應該還是辦得到的。

如果真的在意司法公平，以陳水扁保外就醫後違規的情狀，法務部早就該下令把他重新關回中監了，不是嗎？