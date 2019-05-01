沈智慧：不該讓健康的陳水扁踩爛台灣司法公信力

2019-05-01 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



針對前總統陳水扁是否能第18次成功展延保外就醫，國民黨立委沈智慧今舉行記者會指出，究竟法務部是要讓陳水扁5/4回中監，或是5/9踩四不必須說清楚，而握有特赦權的蔡英文總統，若覺得該特赦陳水扁就該特赦，不該讓健康的陳水扁藉著保外就醫的司法、政治特權，踩爛台灣司法公信力。

陳水扁上個月預告5月9日將出席台北舉行的凱達格蘭基金會募款餐會，「一定會上台演講，談政治，並接受媒體攝影採訪！」挑戰中監給出的四不原則，並邀請大家踴躍認桌或購買餐券，「陪伴阿扁參加人生最後一個公開活動。」

根據沈智慧辦公室資料，陳水扁保外就醫已經展延17次，時間上長達4年又一天，展延原因包括醫院診斷證明書載明陳水扁身心多重障礙等病情仍存在，台中監獄按月訪查載明其日常生活需看護協助照顧，矯正署則以符合監獄行刑法第58條在監不能為適當醫治核准展延，但第17次到期日是5月4日，沈智慧舉行記者會呼籲，5月5日法務部就該決定陳水扁人「應該」在哪裡。

沈智慧說，法務部到現在不願意公布醫療團隊的醫師名字，對於第17次保外就醫展延到期後是否把陳水扁請回中監也沒有回應，質疑難道真的要讓陳水扁5月9日大踩台灣的司法紅線？