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韓國瑜應該選總統嗎？老天鵝民調一面倒 77％希望他…

林濁水：蔡總統撤宋楚瑜的總統府資政了吧！

2019-05-01 09:14聯合報 記者林麗玉╱即時報導

中國大陸官方媒體《新華社》報導，親民黨主席、總統府資政宋楚瑜接受訪問時表示，台灣是中國的一部分，追求統一是兩岸共同責任，而且同意「一國兩制台灣方案」。親民黨發新聞稿解釋，部分媒體偏離事實，並指宋楚瑜贊成的是「探索方案」。民進黨新系大老林濁水今天則在臉書呼籲蔡英文總統，「應該對宋楚瑜死心了吧。」「他的總統府資政該撤了吧。」

林濁水表示，宋說一國兩制意外嗎？一國兩制和宋說了20年的兩岸一中，有什麼差別？兩者之間，甚至沒什麼一線之隔。

林提到，當年蔡總統死拜託活拜託也要宋掌海基會，後來又死拜託活拜託也要他出席APEC，他們都莫名其妙。等到宋在APEC巴著習近平，人家理都不理，回來還說謊說雙方相談甚歡，看到被放出來的錄影，社會大大嘩然，但是總統仍然堅定為宋背書，他們都傷心透了。

林表示，不料蔡總統第二年又千拜託萬拜託請宋到APEC，去「改善」和習近平關係，大家更嚇得要命，最後，某果然又是出醜，儘管這樣，總統尊崇他，他仍然是總統資政，當宋是對國對黨有崇高貢獻的大老。林表示，「坦白說，大家心裡頭的遺憾，真不是一點點而已。」

林提到，「往者已矣，來者可追，馬上撤宋的總統府資政吧。」

親民黨主席宋楚瑜日前率團赴粵港澳大灣區參訪。（中通社）
親民黨主席宋楚瑜日前率團赴粵港澳大灣區參訪。（中通社）
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一國兩制宋楚瑜總統府
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