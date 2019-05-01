蔡英文堅持用李進勇 羅智強：要對付韓國瑜

2019-05-01 08:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市議員羅智強指出，蔡英文總統堅持用李進勇出任中選會主委，就是要對付高雄市長韓國瑜。本報資料照片 分享 facebook 台北市議員羅智強今在臉書指出，為什麼蔡英文總統要破壞中選會選務中立的神聖超然，也要堅持用綠到骨子的李進勇當中選會主委，因為就是要用李進勇來對付高雄市長韓國瑜。

羅智強說，君不見，民進黨立委劉世芳已在問中選會，選罷法規定，就職滿一年不得罷免，但韓國瑜在年底12月25日就職滿一年，可不可以在明年1月11日同時舉辦總統大選投票與罷免韓國瑜投票？中選會故作神秘不答。

羅智強指出，他告訴大家，根本不可以。因為依選罷法第87條，罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之，該期間內有其他各類選舉時，應同時舉行投票。但被罷免人同時為候選人時，應於罷免案宣告成立後60日內單獨舉行罷免投票。

羅智強說，不要説提罷免案的時間來不及，因為要韓國瑜滿一年後，也就是12月25日才能提出，再怎麼快，也趕不上1月11日舉行。更重要的是，如果韓國瑜是總統候選人，依法就不能在「同一日」被罷免。所以根本不可能，中選會裝什麼曖昧呢？

羅智強說，他告訴大家，這不可能，一旦交到李進勇手上就變成可能，因為不知道會怎麼曲解法令？

羅智強指出，比方説，李進勇可以曲解法令，説就職不滿一年不能罷免，指的是「投票日」必須在一年後，不是「罷免提案日」必須在一年後；如此一來，民進黨就可以在12月25日前開始前三到四個月發動罷免提案，三個月內罷免成案（門檻很低，並不困難），然後趕在12月25日後，1月11日前，例如：1月4日，也就是選前一周舉行罷免韓國瑜投票，不管成不成功，都將影響1月11日的投票。

他指出，又或者乾脆一不作二不休，以立法優勢，為韓國瑜「量身訂作」，直接修法拿掉候選人與被罷免人不能同一日舉行投票的規定，「各位看懂李進勇的重要性了嗎？」