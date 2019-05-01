【即時短評】國民黨「團結大秀」 能否讓支持者安心？

2019-05-01 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



前身是國民黨中央黨部的張榮發基金會大樓，昨天停滿各電視台的衛星轉播車，中外媒體塞滿會場。國民黨表態參加總統初選的四人，其中三位都到場，以及「不能參加初選」卻聲勢居冠的高雄市長韓國瑜，一場經濟論壇，意外變成總統候選人政見發表會。

近日國民黨內天王們的明爭暗鬥，使原本對「贏回中華民國」充滿信心的支持者墜入焦慮。與談來賓陳鳳馨公開質疑「你們到底是不是團隊」、「能不能團結」時，現場爆出打斷話語的如雷掌聲，充分顯示了支持者腦海中普遍的恐懼。

在此情境下，三位參選人，以及韓國瑜都表現出良好風度，不但呼應團結，並且不吝互相誇讚，至少在表面上，營造出團結氣氛，應該可讓不少支持者稍稍安心。沒有出席的立法院前院長王金平，失去參加「團結大秀」機會，的確對自己造成大損失。

仔細觀察，四位「太陽」間仍可以看出微妙的差距：民調排名落於韓、郭之後的朱立倫與周錫瑋，都更強調全黨務必團結一致，全力輔選勝出者。這一方面當然是強調忠貞不二，表態未來即使無法「坐轎」也會「抬轎」；二方面也是爭取選民的認同，如果客觀環境有變，未必沒有翻盤出線機會。

韓國瑜的「庶民語言魅力」仍然是眾人之冠，但因始終不表態參選，所謂「要拆掉圍牆，誰都可以作朋友」等，其實是近來一貫的發言，並沒有新主張。未來國民黨如果安排政見發表會等活動，恐怕也無法參加，要如何宣揚理念、回答質疑？如果持續不參加初選活動，目前居冠的聲勢是否能維持？如果最後民調下滑、無法出線，激情「韓粉」會不會轉而支持黨提名者，還是憤而遷怒他人、堅持「非韓不投」？都值得關注。