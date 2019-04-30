蔡總統：台灣就是2300萬台灣人民的台灣，沒有兩制

2019-04-30 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統稍早透過臉書表示，她剛才看到部分媒體在討論關於「台灣是不是中國的一部分？」及「一國兩制」，她覺得有點匪夷所思。台灣，是2300萬台灣人民的台灣。自由民主、主權尊嚴，就是台灣人民生活的方式，沒有什麼「兩制」，這個議題可以到此為止，不需要討論，這就是她的答案。

蔡總統說，事實很清楚：中華民國總統，是由2300萬台灣人民選出來，不是14 億人。我們選的是總統，不是省長更不是特首。她是總統，也是三軍統帥，守護台灣主權不被併吞，就是她的工作。

蔡總統表示，她在今年一月二日回應習主席時就重申：台灣絕不會接受「一國兩制」，絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，而這也是「台灣共識」。台灣，是2300萬台灣人民的台灣。自由民主、主權尊嚴，就是台灣人民生活的方式，沒有什麼「兩制」，這個議題可以到此為止，不需要討論，這就是她的答案。

以下是蔡總統臉書全文：

今天我以軍禮和國宴，迎接瓜地馬拉總統莫拉雷斯的到訪，下午則是馬不停蹄下鄉，跟基層民眾互動。回來看到部分媒體在討論關於「台灣是不是中國的一部分？」以及「一國兩制」的新聞，我覺得有點匪夷所思。

事實很清楚：中華民國總統，是由2300萬台灣人民選出來，不是14 億人。我們選的是總統，不是省長更不是特首。我是總統，也是三軍統帥，守護台灣主權不被併吞，就是我的工作。