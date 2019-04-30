國民黨另訂辦法納韓國瑜 王金平：考量是否因人設事

2019-04-30 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



「吳韓會」今天於國民黨部登場，將針對2020總統提名另訂特別辦法，把高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘等所有可能參選者納入全民調，最快在5月8日提交至中常會通過；對此，參與國民黨總統初選的前立法院長王金平今晚表示，一切尊重黨中央的提名辦法，也希望能考量是否因人設事的問題，並提到周四上午他將跟黨主席吳敦義碰面，但現場才知道要談什麼。

王金平今晚出席「全國地方議會議長、副議長暨秘書長聯誼活動」，是否藉此爭取支持？王金平抵達會場時受訪表示，議長、副議長大家都是好朋友，來到台北當然一定要跟大家見面、聚餐，這是基本尊重，自己也受邀擔任聯誼會榮譽會長。

韓國瑜被視為2020總統大選熱門人選，「吳韓會」今天結束後，韓國瑜表態，他無法參加國民黨現行總統大選初選體制，但若黨有新的提名辦法將他被動納入，他會尊重；國民黨組發會主委李哲華說，最快5月8日提交2020總統提名特別辦法至中常會通過。

對於國民黨總統初選將另訂特別辦法，王金平表示，他一切尊重黨中央的提名辦法，也希望能夠考量是否因人設事的問題，國民黨是一個民主政黨，一切應該尊重民主基本原則。