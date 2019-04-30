韓國瑜競選經費風波 連勝文聲援：請韓粉為他廣結善緣

2019-04-30 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜因競選經費而陷入爭議，國民黨中央委員連勝文在臉書上聲援韓國瑜，呼籲韓國瑜支持者要為韓國瑜廣結善緣，多交朋友，才能讓這樣的奇蹟繼續發光發熱。

連勝文說，韓國瑜在有關競選經費的説明中，提到「當時大多數企業界的人都看我不會當選，怎麼會拿出這麼大數字呢？」這句充份反映人情冷暖的話，他絕對相信。

他說，回想當初韓流未起之時，他跟南部的朋友說想去找韓國瑜，請他幫忙高雄選舉，結果朋友告訴我不用跑這一躺，因為民調差太多，絕不可能會當選，直接被打槍，也幫不上忙！

連勝文指出，其實不只是高雄，包括台北及台中，我們面對的都是臉皮厚，不擇手段濫用行政資源幫自己輔選的對手！尤其是高雄在民進黨長期執政下，幾乎沒有什麼企業人士敢支持國民黨候選人！所以高雄好不容易勝選，真的可以說是奇蹟！

他說，對照起現在韓國瑜受人群愛戴，很多人都希望跟韓有所連結，且幾乎所有國民黨內立委初選候選人都爭取與他合照，還有少部分人利用韓選總統的議題，無所不用其極的拉抬自己的聲勢，為他莫名其妙製造一堆問題！