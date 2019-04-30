張善政：忽視數位潮流 影響青創產業

2019-04-30 20:38 台灣醒報 記者林俊諭╱台北報導



前行政院長張善政30日在「重振台灣競爭力會議」中指出，現任政府缺乏對於數位潮流的掌握，沒有興利政策與創新視野，導致許多青創產業無法成功，以致年輕人低新與負債的問題日益嚴重。他批評政府沒有自發性的動力去適應數位化時代，才讓現今環境下青年創業如此艱辛。

數位科技成主流

馬英九基金會4月30日舉辦「重振台灣競爭力會議」，請來專家學者一同探討台灣目前面臨的產業狀況，困境與轉型問題，透過簡報方式敘述以及討論該如何解決台灣目前競爭力普遍低下的困境。包括張善政，戴安基，林建甫，陳厚銘等四位學者分別就專長領域發表看法。

張善政也建議，中堅企業帶領青創產業轉型發展，藉由投資併購在脫離上市的循環方式，可讓已有規模的中堅企業幫助青創事業，讓更多年輕人可以自行創業展現創意與數位思維。

服務業代入科技新型態

中國信託首席經濟學家林建甫則指出，台灣服務業應提高附加價值，轉型成三化：國際化、智慧化、特色化。同時善用AI與年輕創意的優勢，將服務品質與科技結合。

台大國企系教授陳厚銘提到台灣服務業面臨的現況，認為優化目前服務業環境是政府政策最應著手的目標。提升台灣服務業與科技業的發展，再將兩者結合方能使台灣的產業走向國際。

戴基安則討論關於農業的方面，同樣提到科技對於農產業的幫助，他認為農業的本質是人，土地，產業。以人為本的智慧農村，以土地和產業為本的市場導向農業，更提到數位化整合行銷來銷售農產品。

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