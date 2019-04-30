宋楚瑜支持一國兩制？黃珊珊辭文宣部主任

2019-04-30 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



中國大陸媒體報導報導，親民黨主席、總統府資政的宋楚瑜接受訪問時表示，台灣是中國的一部分，追求統一是兩岸共同責任，而且同意「一國兩制台灣方案」。雖然親民黨發新聞稿解釋，部分媒體偏離事實，並強調宋楚瑜贊成的是「探索方案」，不過台北市議員黃珊珊今下午在臉書發文，表示未參與也無從說明，所以請辭文宣部主任。

黃珊珊在臉書上發文說，「有關今日親民黨兩岸政策之紛擾，本人並未參與也無從說明，故請辭親民黨文宣部主任乙職。」

她並另發一文解釋，「再説一次，台灣人民既然不可能放棄台灣的民主自由與生活方式，任何想破壞現狀或將台灣社會拉回威權體制走回頭路的人或事，每一個台灣人都會拼命捍衛自己享有的民主與自由，包括我和你！我不會支持一國兩制，更不可能放棄台灣自己的主權！」強調絕對不會支持一國兩制。

親民黨則在上午發出三點聲明表示：第一，依據我國中華民國憲法及兩岸人民關係條例，大陸是中華民國的一部份，台灣也是中華民國的一部份，追求國家統一更是在我國憲法增修條文中提到的目標。

第二，親民黨與台灣許多鄉親一樣，無法接受香港模式的一國兩制，至於兩岸間到底要採取何種方案，親民黨認為必須得坐下來談，透過民主協商機制來進行討論，而對等分治至少是目前的現狀模式。