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不只開資安產品黑名單 唐鳳：擬推出「白名單」

2019-04-30 18:21聯合報 記者陳熙文╱即時報導

數位政委唐鳳。 聯合報系資料照／華盛頓記者張加攝影
數位政委唐鳳。 聯合報系資料照／華盛頓記者張加攝影
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行政院日前發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求各機關除因業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全的廠商產品，將於三個月後公布「黑名單」。政務委員唐鳳今天則表示，行政院也研議列出推薦使用的「白名單」，未來關鍵基礎設施可能逐漸只使用白名單產品。

唐鳳今天上午舉行媒體茶敘時表示，現在資安處還有一個計畫，一個「白名單」，不是哪一些不推薦使用，而是反過來我們經過測試之後，哪一些是推薦使用，哪一些是比較沒有資安疑慮。

唐鳳表示，目前「白名單」的想法才剛開始，但是據她了解，已有超過二十種常用物聯網的裝置會放在白名單的測試裡。例如有連結網路的攝影機，也就是IP Cam，是由經濟部工業局跟台灣資通產業標準協會一起來做規範，雖然目前還沒有完全進入標檢局的程序裡面，但都在討論當中。

唐鳳指出，「黑名單」的部分，以訂定行政規則的方式，不推薦大家使用；「白名單」則可以產生引導作用，雖然目前「白名單」只是建議性質，並沒有任何的強制力，但隨著未來白名單愈來愈多，也許未來在比較核心或者是更關鍵的基礎設施，就會逐漸只使用白名單的產品。不過這並不是已有一個行政規則來規定，只是一個大略的方向。

她說，這個方向受到各國肯定，她日前訪問美國時，有在大西洋理事會（Atlantic Council）分享，各國也都是往此方向思考，這一方面台灣沒有落後，是滿領先的。

唐鳳行政院黑名單
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