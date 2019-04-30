親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚登記日將屆
國民黨初選內鬥
民進黨蔡賴之爭
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 高雄這兩地「差很大」

評經濟差怪民進黨被責怪 蔡英文：馬英九那套不行

2019-04-30 17:36聯合報 記者游明煌╱即時報導

蔡英文表示，把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是...
蔡英文表示，把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是從負轉正的，馬英九時代的那一套是不可行的。記者游明煌／攝影
分享

總統蔡英文今天下午先到基隆五堵視察基隆河谷廊帶規畫，接著到慈雲寺、慶安宮、台灣造船廠、天顯宮。針對媒體詢問有關馬英九的問題，蔡英文表示，把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是從負轉正的，馬英九時代的那一套是不可行的。

媒體詢問，前總統馬英九今天出席重振台灣競爭力會議，感嘆在太陽花學運和民進黨的盲目阻撓下，造成服貿協議無法簽訂，因此兩者根本就是「傷害台灣經濟的罪人」。蔡英文對此回應說，馬英九把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是從負轉正的，馬英九時代的那一套是不可行的。

蔡英文表示，她執政後多元布局，讓經濟穩定成長，不是只在中國大陸。馬前總統是當過總統的人，知道台灣經濟是怎麼樣的狀況，她在2016接下政府前，經濟是負成長，連續15個月出口負成長、投資也不振、薪資下滑低迷的，房地產價格是高漲的。

蔡英文說，自她接任後，經濟由負轉正，經濟開始往上走，帶動消費，調整最低薪資才擺脫22K，經濟穩定成長，在在都證明馬英九那一套是不行的，人民焦慮才會有太陽花學運，馬英九他今天還把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不太負責任的說法。股市也都在她執政後成長，更是不用說，整體經濟都在往上長，穩健往上走。

蔡英文表示，把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是...
蔡英文表示，把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是從負轉正的，馬英九時代的那一套是不可行的。記者游明煌／攝影
分享
蔡英文表示，把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是...
蔡英文表示，把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是從負轉正的，馬英九時代的那一套是不可行的。記者游明煌／攝影
分享

太陽花學運馬英九
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

消防法修法曇花一現 藍營為杯葛李進勇撤協商

2019-04-30 18:45

世界就只剩下郭台銘？蔡英文：不過是記者會回幾句話

2019-04-30 18:40

不只開資安產品黑名單 唐鳳：擬推出「白名單」

2019-04-30 18:21

維護資安 唐鳳：政院研擬推薦白名單

2019-04-30 17:35

談一國兩制 朱立倫：在台灣沒市場

2019-04-30 17:05

採購法立法院三讀 廠商違法列公報拒絕往來三年

2019-04-30 16:32

蔡總統國宴款待莫拉雷斯 瓜地馬拉咖啡飄香

2019-04-30 16:31

布拉格愛樂中國巡演遭取消 賴清德：來台南藝術節

2019-04-30 15:43

總統大選多人角逐 徐旭東：恭喜台灣人選擇多

2019-04-30 15:23

2020柯文哲參選組合 王世堅喊出：學姊配

2019-04-30 15:17

兩岸風險升高！ 美智庫盼美中台克制「零意外」

2019-04-30 14:29

影／柯選不選要「日觀天象」 募款惹議：食物多老鼠就多

2019-04-30 14:16

何時出手?柯Ｐ笑：我也在日觀天象

2019-04-30 14:13

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:08

影／瓜地馬拉總統訪台 讚「台灣是自由燈塔」為蔡背書

2019-04-30 13:36

傳綠要時力先簽苗博雅條款 徐永明助理批民進黨很孬

2019-04-30 13:23

蔡總統：盼日方支持台灣參加CPTPP第二輪談判

2019-04-30 13:21

陳致曉喝到賴清德的茶嚷要漱口 賴：看你抗議很捨不得

2019-04-30 13:06

綠台南立委初選林宜瑾勝出 李俊毅是否脫黨成焦點

2019-04-30 12:46

贊同一國兩制進行政治協商？李鴻鈞：宋楚瑜從未提及

2019-04-30 12:23

軍禮歡迎瓜國總統 三軍儀隊成拍照焦點

2019-04-30 12:15

宋楚瑜兩岸論熱議 賴清德：違背台灣主流民意

2019-04-30 12:11

談兩岸路線 親民黨：無法接受香港模式一國兩制

2019-04-30 12:00

中資偷渡大同翻版？時代力量質疑智崴染紅 國安破洞

2019-04-30 11:35

2020「天亮、下雨」就出兵？ 柯Ｐ：我也在日觀天象

2019-04-30 11:31

AIT：台灣貢獻多 美將持續要求WHA讓台灣參加

2019-04-30 11:24

宋楚瑜稱台灣是中國一部分 柯P:他是要我們統一大陸嗎

2019-04-30 11:23

李俊毅控初選民調作弊 若黨一意孤行將走自己的路

2019-04-30 11:12

徐永明質疑中資大買智崴 危及國防安全

2019-04-30 10:56

【重磅快評】大巨蛋不能比國父紀念館高？

2019-04-30 10:04

憂今香港明台灣 蘇貞昌：一個活動就把年輕人抓去關

2019-04-30 09:58

瓜地馬拉總統訪台 會晤蔡總統討論雙邊合作

2019-04-30 09:40

扁想去新書發表 宅神酸：也要讓他去看「復仇者聯盟」

2019-04-30 08:26

美智庫憂台大選引兩岸緊張 盼美中台克制「零意外」

2019-04-30 03:26

黨中央僅補助韓國瑜12萬 他0元補助更慘

2019-04-30 01:07

蔡賴狂酸國防靠和平 郭台銘這樣回嗆

2019-04-30 00:16

下周會劉結一 王金平：兩岸以血緣文化化解分歧

2019-04-30 00:09

中樞祭鄭成功 內政部長恢復任主祭

2019-04-29 23:57

柯文哲：募4千多萬超支…這叫絕食戰法

2019-04-29 23:53
看更多

熱門文章

政治獻金會說話！韓國瑜神話破滅？事實和想像不一樣

2019-04-30 08:00

【重磅快評】韓國瑜送蔡正元下台階 也給吳敦義留餘地

2019-04-29 19:22

影／吳韓會登場 韓國瑜：不參加國民黨「現況」初選民調

2019-04-30 16:00

美女小編曝光 為郭台銘臉書操盤累到手腕發炎

2019-04-29 21:32

4千萬打趴韓國瑜？ 200萬獻金他都沒要 這祕辛讓韓黑傻眼

2019-04-30 09:00

Kolas主張中央級官員不該祭拜鄭成功 徐國勇：尊重

2019-04-29 20:06

黨中央僅補助韓國瑜12萬 他0元補助更慘

2019-04-30 01:07

蔡正元是「假韓黑」?沈富雄：韓國瑜其實可以笑笑收割

2019-04-30 11:36

一加一大於二？林濁水：陳以真被馬同框 一加一等於零

2019-04-30 06:41

韓流神話破滅？ 韓國瑜：我是各方狙擊的賞金獵物

2019-04-29 22:29

韓國瑜競選經費超上限 中選會：沒有罰則

2019-04-29 21:15

吳韓會登場 黨務人士：要確認韓國瑜「被動參選」意願

2019-04-30 13:28

黨只給韓國瑜12萬選舉補助 吳敦義：算擠出一點錢

2019-04-30 10:43

蔡英文說這局是為台灣未來 孫大千諷：只為蔡自己

2019-04-30 08:09

直播／「吳韓會」韓國瑜到了 大批媒體民眾簇擁無法下車

2019-04-30 15:11

國民黨僅給韓12萬拚選舉 韓粉又氣又嘆…

2019-04-30 00:16

蔡賴狂酸國防靠和平 郭台銘這樣回嗆

2019-04-30 00:16

以2008年黨內廝殺為戒 賴清德：我不犯蘇貞昌等人毛病

2019-04-30 11:29

吳韓會後韓國瑜發表4點聲明 對民調予以尊重

2019-04-30 16:10

國民黨捐韓國瑜選市長僅12萬 網友：我家捐的比1個黨多

2019-04-29 23:34

蔡賴砲口一致對準 郭台銘嗆：他們的世界只剩郭台銘

2019-04-29 21:54

林濁水酸韓國瑜：一碗魯肉飯典範 連大公子大大慚愧

2019-04-30 09:10

2020選不選？ 柯文哲直言：每天都在天人交戰

2019-04-29 21:38

影／吳韓抱抱 韓國瑜自嘲：只剩善良心，五臟六腑都壞了

2019-04-30 16:36

吳子嘉爆稱韓國瑜收1400萬 羅智強：如非事實會有責任

2019-04-30 12:58

賴清德陣營：黨已公告全市話民調規則，別更改

2019-04-29 20:11

柯文哲：募4千多萬超支…這叫絕食戰法

2019-04-29 23:53

吳韓會完全共識 有黨員投票或全民調韓國瑜「統統尊重」

2019-04-30 16:18

韓國瑜公布選舉帳戶 小額捐款近9成 斥收企業4000萬

2019-04-29 23:59

宋楚瑜稱台灣是中國一部分 柯P:他是要我們統一大陸嗎

2019-04-30 11:23

吳韓會「行禮如儀」 黨內人士：韓國瑜不會宣布參選

2019-04-30 13:07

賴清德民調往下掉的原因 郭正亮：打錯議題了

2019-04-30 15:54

暗酸韓國瑜？柯Ｐ：募款太多，蟑螂老鼠也很多

2019-04-30 11:25

選新北市長黨給0元經費 侯友宜：黨拮据沒給應該的

2019-04-30 10:32

【重磅快評】大巨蛋不能比國父紀念館高？

2019-04-30 10:04

美方透露：艦艇開啟識別碼通過台海 係應我方要求

2019-04-30 13:53

6月請辭鴻海董事長？郭台銘：今天讓我專心經濟議題

2019-04-30 09:53

美智庫憂台大選引兩岸緊張 盼美中台克制「零意外」

2019-04-30 03:26

綠台南立委初選林宜瑾勝出 李俊毅是否脫黨成焦點

2019-04-30 12:46

李俊毅控初選民調作弊 若黨一意孤行將走自己的路

2019-04-30 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top