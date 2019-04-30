評經濟差怪民進黨被責怪 蔡英文：馬英九那套不行

2019-04-30 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



蔡英文表示，把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是從負轉正的，馬英九時代的那一套是不可行的。記者游明煌／攝影 分享 facebook

總統蔡英文今天下午先到基隆五堵視察基隆河谷廊帶規畫，接著到慈雲寺、慶安宮、台灣造船廠、天顯宮。針對媒體詢問有關馬英九的問題，蔡英文表示，把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是從負轉正的，馬英九時代的那一套是不可行的。

媒體詢問，前總統馬英九今天出席重振台灣競爭力會議，感嘆在太陽花學運和民進黨的盲目阻撓下，造成服貿協議無法簽訂，因此兩者根本就是「傷害台灣經濟的罪人」。蔡英文對此回應說，馬英九把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是從負轉正的，馬英九時代的那一套是不可行的。

蔡英文表示，她執政後多元布局，讓經濟穩定成長，不是只在中國大陸。馬前總統是當過總統的人，知道台灣經濟是怎麼樣的狀況，她在2016接下政府前，經濟是負成長，連續15個月出口負成長、投資也不振、薪資下滑低迷的，房地產價格是高漲的。