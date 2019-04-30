評經濟差怪民進黨被責怪 蔡英文：馬英九那套不行
總統蔡英文今天下午先到基隆五堵視察基隆河谷廊帶規畫，接著到慈雲寺、慶安宮、台灣造船廠、天顯宮。針對媒體詢問有關馬英九的問題，蔡英文表示，把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是從負轉正的，馬英九時代的那一套是不可行的。
媒體詢問，前總統馬英九今天出席重振台灣競爭力會議，感嘆在太陽花學運和民進黨的盲目阻撓下，造成服貿協議無法簽訂，因此兩者根本就是「傷害台灣經濟的罪人」。蔡英文對此回應說，馬英九把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是從負轉正的，馬英九時代的那一套是不可行的。
蔡英文表示，她執政後多元布局，讓經濟穩定成長，不是只在中國大陸。馬前總統是當過總統的人，知道台灣經濟是怎麼樣的狀況，她在2016接下政府前，經濟是負成長，連續15個月出口負成長、投資也不振、薪資下滑低迷的，房地產價格是高漲的。
蔡英文說，自她接任後，經濟由負轉正，經濟開始往上走，帶動消費，調整最低薪資才擺脫22K，經濟穩定成長，在在都證明馬英九那一套是不行的，人民焦慮才會有太陽花學運，馬英九他今天還把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不太負責任的說法。股市也都在她執政後成長，更是不用說，整體經濟都在往上長，穩健往上走。
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